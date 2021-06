Kiválasztották az olimpián induló három magyar teniszezőt

Az MTSZ közösségi oldalának szerdai híradása szerint az ötkarikás játékok szempontjából meghatározó, jövő hétfői világranglistán elfoglalt várható helyezések alapján hozták meg a döntést.

Babos és Jani párosban, Fucsovics pedig egyesben lép pályára. A Babos, Fucsovics vegyespáros részvétele még nem biztos, de az MTSZ bízik abban, hogy végül ez a duó is ott versenybe szállhat, sőt még arra is van esély, hogy Babos egyesben is szerepelhessen.

Nyitókép: Pixabay