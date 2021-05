Lőw Zsolt a BL-döntőről: keressük a kiskapukat

Lőw Zsolttal, a Chelsea másodedzőjével készített interjú jelent meg az nso-hu-n a Manchester City elleni szombati, portói Bajnokok Ligája-döntő apropóján.

A Thomas Tuchel vezetőedző mellett tavaly a PSG-vel szintén Portugáliában, Lisszabonban BL-döntőben részt vevő magyar edző elmondta, hogy szép emléket őriz az országról, hiszen tavaly nemcsak a döntőt, hanem a járvány miatt a teljes végjátékot ott rendezték, és ők a párizsiakkal a fináléig jutottak. „Tavaly nem tudtunk győzni, remélem, a Chelsea-vel sikerül a City ellen” – mondta.

Karácsonykor edzői karrierje alatt először bocsátották el, de hamar jött a londoniak ajánlata. „Huszonkilenc mérkőzést játszottunk, amióta Angliába költöztünk – nyilatkozta –, a családunk támogatására nem számíthattunk az első két-három hónapban, de megbirkóztunk a nehézségekkel. Szerencsére a pályán sikeresek vagyunk, hiszen a legfőbb célunkat már teljesítettük, a legjobb négybe kerültünk a Premier League-ben.”

Úgy érzi, lelkileg nagy segítség, hogy a bajnokságban éles hajrában végül sikerült kiharcolniuk az őszi BL-szereplést, így a döntő kimenetelétől függetlenül ott lesz a Chelsea a következő kiírásban.

Thomas Tuchel a legutóbbi két egymás elleni találkozón, az áprilisi FA-kupa-elődöntőben és a májusi bajnokin legyőzte Josep Guardiola Manchester Cityjét. „A Manchester City a második összecsapáson változtatott a szerkezetén, más taktikával igyekezett megnehezíteni az életünket – mondta erre a magyar másodedző. – A döntőre úgy készülünk fel, hogy a két találkozót elemezve

igyekszünk megtalálni a kiskapukat. A City ellen nincsenek »nagykapuk«, nincsenek nagy terek, aligha lesz a szombati a száz helyzet mérkőzése.

Mindkét gárda jól védekezik, nehéz ellenünk ígéretes lehetőségeket kialakítani, és vetélytársunk sem arról híres, hogy könnyű bevenni a kapuját. Nagy taktikai csata várható, fontos szerepe lesz a mentális tényezőknek: a labdarúgók miként kezelik a nyomást, kiket ösztökél a teher jobb teljesítményre, esetleg mely sztárokat bénít meg. Ezért hangsúlyos, hogy a futballszakmai szempontok mellett foglalkozzunk a játékosok lelkével is.”

Utóbbiban neki nagy szerepe lehet, de szereti is ezt a feladatot. Mint mondja, neki másodedzőként szerencsére nem kell tartania a három lépés távolságot a futballistáikkal. Timo Wernerrel különleges a kapcsolta, hiszen dolgozott vele Lipcsében is. Úgy látja, balszerencsés időszakon megy át a német csatár, mert sok gólját elvették a szezonban. Lőw Zsolt azt gondolja, megnyugtató lehet a játékosoknak, hogy olyan edzői stáb készíti fel őket a nagy meccsre, amelyik tavaly is ott volt a BL-döntőben.

