A teljes tavaszi szezont kihagyta egy kellemetlen, elhúzódó sérülése miatt új klubjában - (RB Leipzig) - Szoboszlai Dominik, aki gyakorlatilag klubmeccs nélkül lehet ott a futball-Eb-n, ha Marco Rossi beválogatja a szűk keretbe.

A klub most videót tett közzé arról, milyen mozgásformákra kész már a középpályás, még ollózott is lábtengó közben, a bizalmat pedig az is mutatja, hogy egy évvel tovább megtartaná az egyesület a még egy percet sem játszott labdarúgót.

It's never a bad time for football tennis! ⚽?



⚠️ Spoiler: Szoboszlai content ? pic.twitter.com/vAP4Nu16Ho — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 20, 2021

Voltaképp már pályára is léphetne a szezonzárón, de Julian Nagelsmann vezetőedző csak azért nem teszi be, mert nem kockáztat.

"Nincs értelme játszatnom, majd elmegy a magyar válogatotthoz és az Európa-bajnokságon gyűjti a játékperceket" - fogalmazott a tréner, aki egyébként nyártól a Bayern München edzője lesz.

Nyitókép: Twitter/Die Roten Bullen