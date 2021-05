Kézilabda BL: nem volt elég a győzelem és a 4500 néző a Veszprémnek

A Telekom Veszprém a negyeddöntőben búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a visszavágón házigazdaként ugyan 32–30-ra legyőzte a HBC Nantes csapatát, ám összesítésben a franciák 62–60-ra megnyerték a párharcot.

A párharc első mérkőzését a Nantes nyerte hazai pályán 32–28-ra.

Az elődöntő sorsolására pénteken 17 órától kerül sor, a négyes döntőt pedig június 12–13-án rendezik Kölnben.

Eredmény, negyeddöntő, visszavágó

Telekom Veszprém-HBC Nantes (francia) 32-30 (18-15)

lövések/gólok: 48/32, illetve 48/30

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 4/3

kiállítások: 6, illetve 6 perc

Továbbjutott: a Nantes, 62-60-as összesítéssel.

A házigazda keretéből Rasmus Lauge Schmidt, Manuel Strlek és Danyiil Siskarjov hiányzott.

Csaknem telt ház, közel 4500 néző és nagyszerű hangulat fogadta a csapatokat a Veszprém Arénában, ám ez nem a hazaiakat segítette, ugyanis öt perc után a pontosabban, hatékonyabban játszó Nantes 5-2-re vezetett, így David Davis veszprémi vezetőedző szokatlanul korán, már a nyolcadik percben időt kért, majd kapust cserélt. Ezt követően felzárkózott egy gólra az előző idény negyedik helyezettje, majd 10-10-nél egyenlített, a 22. percben pedig - a meccs során először - átvette a vezetést. Petar Nenadic irányítójátéka, az egyre javuló védekezés, Vladimir Cupara védései és Omar Jahja, illetve Nikolaj Markussen góljai mind-mind hozzájárultak a háromgólos előny kialakulásához (15-12), de a 27. percben a harmadik kiállítása miatt a Veszprém elveszítette védelme egyik oszlopát, a szlovén Blaz Blagotinseket.

Az első félidő hajrájában is fölényben voltak a hazaiak, akik a szünetben 18-15-re vezettek.

A második felvonás elején a magyar bajnokcsapatból Lékai Máté is kivált bokasérülés miatt. A Veszprém már néggyel is vezetett, ám a franciák három és fél percben belül egyenlítettek - ezért Davis újfent időt kért -, sőt csakhamar fordítani tudtak (23-25). Ebben az időszakban nem volt hatékony a házigazda védekezése, de ezen ismét sikerült javítania, és a Nantes 9-3-as sorozatára egy 6-1-es szériával válaszolt. Öt perccel a vége előtt, 31-28-as állásnál David Davis kihasználta az utolsó időkérési lehetőségét, majd a folytatásban a franciák a kapusuk lecserélésével átálltak a létszámfölényes támadójátékra. Hamarosan biztossá vált, hogy a hazaiaknak legalább öt góllal kell nyerniük a továbbjutáshoz, de egyre kevesebb idejük volt, ráadásul támadásban több hibát is elkövettek, a 32-30-as siker pedig nem bizonyult elegendőnek számukra.

A veszprémiek közül Petar Nenandic hét, Omar Jahja hat, Rogerio Moraes öt gólt szerzett. A másik oldalon David Balaguer hat, Eduardo Gurbindo és Dragan Pechmalbec öt-öt találattal zárt. A hazai kapusok közül Rodrigo Corrales öt, Vladimir Cupara négy lövést védett.

Később: Barcelona (spanyol)-Meskov Breszt (fehérorosz) 20.45 (az első mérkőzésen: 33-29)

Szerdán játszották

Paris Saint-Germain (francia) - THW Kiel (német) 34-28 (16-15)

Tj.: a PSG (63-59)

Flensburg-Handewitt (német) - Aalborg HB (dán) 33-29 (14-16)

Tj.: az Aalborg (55-54)

Nyitókép: Vasvári Tamás