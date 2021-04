Kammerer Zoltán: még egyszer felállnék a dobogóra

Már január végén kimentünk Dél-Afrikába három hétre, onnan hazajöttünk, egy hetet itthon töltöttünk, majd kiutaztunk két hétre Sevillába. Március 20. óta Szolnokon edzek, és készülök az első megmérettetésre, ami május 4-5-én lesz kajakpárosban a pótkvalifikációs válogatóverseny – mondta az InfoRádióban Kammerer Zoltán.

Az egyelőre nem dőlt el, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknak ki lesz a párja, három jelölt is van: Dombvári Bence, Varga Ádám és Gál Péter. Dombvárival még nem beszélt Kammerer, Gál Péter Portugáliában van, Varga pedig, akivel együtt edzőtáborozott, egyesre is készül és más párokkal is próbálkozik.

"Nem szabad erősködni, önzősködni, a legjobb párost meg kell találni,

vagyunk rá négyen-hatan. A legeslegjobb felállás kell megtalálni és megszerezni a kvótát. Utána egy teljesen más fejezet kezdődik, de most mindenkinek az érdeke, hogy a kvóta meglegyen, és legjobb páros indulhasson a pótkvalifikációs versenyen" – mondta a veterán kajakozó, aki Varga Ádámmal Sevillában már próbálkozott, de nyilván nem volt teljes az összhang, ha mindketten még keresik az ideális társat. Kammerer szerint van még idejük.

"Van még négy hét a versenyig, és az elmúlt 35 év tapasztalata is azt mondatja velem, ha egy párosba beülünk és egyből jó, az nagyon jól tud lenni – mondta. – Ha nagyon rossz, akkor egy közepes páros lehet belőle, tehát

mindig érzi az ember, ha belül valakivel, hogy ez egy ígéretes páros-e.

Egy ütőképes párost két hét alatt össze lehet rakni, viszont mivel már mindenki ült mindenkivel az elmúlt két évben, nem lesz már nagy újdonság, új verzió már nincs. Mindenki legjobbat akarja, nincs elfogultság, nincsenek érzelmek."

Az idei évben rendezik a tokiói olimpiát, és a remények szerint még jó néhány versenyt, de a kajaklegenda nem ezekben gondolkodik. "Nekem minden évben 1987 óta mindig ugyanaz a célom és tervem, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, nem érmekben, nem helyezésekben mérem. Legyek sérülésmentes, ha már 34 évet lehúztam sérülésmentesen" – mondta, és hozzátette, abban, hogy el tudta kerülni a karrierromboló sérüléseket, szerepet játszik, hogy próbál vigyázni magára, de ez még mindig kevés lenne, szerencsés genetikával rendelkezik.

A kérdésre, hogy minek örülne a legjobban, hogy valóra váljon ebben az évbe, az felelte: "Még egyszer egy nagyobb versenyen a dobogóra állni, az nagyon jó lenne", de a felvetésre, hogy ez lehetne akár a tokiói olimpián is, úgy válaszolt: "Az lenne a legjobb, de nem elsősorban arra gondolok."

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás