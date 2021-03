Elképesztő felelőtlenség: így ünnepelték ezrek a Rangers bajnoki címét Glasgow-ban

A skót rendőrség 28 szurkolót letartóztatott, többeket pedig pénzbírsággal sújtott, mert a Galsgow Rangers labdarúgócsapatának vasárnapi bajnoki címét követően "vadul ünnepeltek", illetve megszegték a koronavírus-járvány miatt elrendelt gyülekezési szabályt – írja az Origo.

Rangers-drukkerek ezrei gyűltek össze a csapat stadionjánál, edzőpályáján és a belvárosban, miután a legnagyobb rivális, a második helyen álló Celtic vasárnap csak döntetlenre volt képes a Dundee United vendégeként. A tabellán 88 ponttal első helyezett Rangers előnye így behozhatatlanná vált.

A Rangerst 2012-ben gazdasági okok miatt visszasorolták a negyedosztályba, az együttes négy év alatt három osztály lépett, és visszajutott az élvonalba. Ott kétszer harmadiként, majd kétszer másodikként végzett, ezúttal – a 2018 tavaszán kinevezett Steven Gerrard irányításával – meg is tudta törni a sorozatban kilencszer aranyérmes Celtic egyeduralmát.

A skót miniszterelnöknő, Nicola Sturgeon gratulált a Rangersnek a bajnoksághoz, de elítélte azt a módot, ahogy a szurkolók koronajárvány idején ünnepelték. "Gratulálok a Rangersnek a címért, és tudom, hogy ez egy különleges pillanat a szurkolók számára" – írta a Twitteren, miközben egyre több rajongó özönlött az utcára. Majd így folytatta: "Ez a tömeg, ez az ünneplés sok ember életébe kerülhet, és késleltetheti a lezárás feloldását. Ha a szurkolók tisztában lennének mások és az ország biztonságával, akkor most hazamennének."

A szurkolók természetesen nem mentek haza, hanem tovább folytatták az ünneplést.

I congratulate @RangersFC on the title win & recognise what a moment this is for fans. But gathering in crowds just now risks lives, and could delay exit from lockdown for everyone else. If those gathering care at all about the safety of others & the country, they will go home. https://t.co/MjzJJEhhsd — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 7, 2021