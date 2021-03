Kevés magyar labdarúgónak adatik meg, hogy magára húzza a zebracsíkos szerelést, utoljára ezt Détári Lajos mondhatta el magáról 1991-ben - vélekedik Senkó Zsombor, aki emiatt rendkívül büszke arra, hogy a Juventus játékosa lehet.

A 18 éves hálóőr az Indexnek – többek között – arról is beszélt, hogy jelenleg az U19-es csapat tagja, ahol most kevesebb a játéklehetőség, mivel általában az idősebbeket játszatják, ha azonban pályára léphet, nagyon pozitív visszajelzéseket kap. Eközben sokat edz az U23-asokkal is, és már a Serie C-ben is bemutatkozhatott egy Juventus U23−Piacenza mérkőzésen, amely 1−1-re végződött.

Ráadásul az idei évben már többször is volt alkalma a felnőtt csapattal is gyakorolnia.

„Elsőre talán nehezen hihető, de a sztárok is jól kezelik, ha feljön hozzájuk egy-egy fiatal, segítik, támogatják őket, rosszat senkiről nem tudok mondani” – fogalmazott. Hozzátette: mind Wojciech Szczesny-vel, mind Gianluigi Buffonnal nagyon jó viszonyt ápol, ahogy a harmadik számú kapussal, Carlo Pinsoglióval is.

Buffont egyértelműen példaképének tekinti, egyben minden idők legjobbjának.

„Számtalan tanácsot kaptam már Gigitől, rendre felhívja a figyelmemet a hibáimra” – mondta. Emellett

volt szerencséje Cristiano Ronaldóval is gyakorolnia, és egyszer már is fogta az egyik tizenegyesét,

amire rendkívül büszke a magyar játékos.

Nyitókép: Senkó Zsombor/Facebook