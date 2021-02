Hajdú B. István: olyan a BL-tavasz, mint mindig, csak a hazai pálya nem előny

A Bajnokok Ligája tavasza ugyanolyan lesz, mint eddig, ha zárt kapuk mögött, de lementek a meccsek, és az Internazionale és Manchester United kivételével mindenki, aki egy picit is számít, az ott van a nyolcaddöntőben. Ha 15-20 év után ránézünk erre a sorozatra, nem mondhatjuk, hogy a koronavírus befolyásolta a mezőny összetételét – vélekedett Hajdú B. István.

Az ismert kommentátor szerint legfeljebb annyi a különbség, hogy az idei sorozatban a hazai pálya nem igazán előny, legfeljebb annyiban, hogy nem kell utaznia a hazai csapatnak. Bár most ez sem igaz az angol klubokra, hiszen a brit karanténszabályok miatt semleges helyszínen, például Budapesten kénytelen megrendezni a mérkőzéseiket.

Dénes Tamás szerint a címvédő Bayern benne van abban a három-négy csapatban, amely favoritja az idei BL-sorozatnak, de arra is kíváncsi, hogy a Manchester City hogy bírja a négyfrontos küzdelmet. Most már a BL-re koncentrálhat, mert a klub történetében ez az a trófea, amely a legjobban hiányzik, a hazai kupadöntőben már csak egy meccse van hátra, a bajnokságban pedig meggyőző fölénnyel vezet.

"A Bayern is esélyese a sorozatnak, de nem az egyetlen"

– hangsúlyozta Dénes Tamás.

Hajdú B. István szerint érdekes lehet az Atletico Madrid BL-szerepése is, amely Spanyolországban átvette a hatalmat a Real Madridtól és a Barcelonától, most az a kérdés szerinte, hogy tud-e és akar-e a Bajnokok Ligájában is hasonlóan szerepelni.

"Sok olyan csapat van, amelynek a költségvetése, a beruházott összeg alapján előbb-utóbb döntőt kell játszania, és meg is kel nyernie a trófeát. Ilyen a City, de a PSG is, amely a Barcelona ellen folytatja" – mondta a kommentátor.

Dénes Tamás viszont megjegyezte, a Real és a Barcelona is gyengében szerepel ebben a szezonban, mint a hívei várták, ugyanakkor például ha kijön a Barcelonában a lépés Messinek és Griezmann-nak és a belső védők csak közepesen játszanak, a Barca bárkit megverhet, ha úgy alakul. A Real esetében szerinte Sergio Ramos kiesése viszont nagy veszteség.

Vb-selejtezők nagy kérdésekkel

A futballtavasz másik nagy eseménye a 2022-es világbajnokság selejtezősorozatának kezdete, amelyet a magyar válogatott a lengyelek ellen kezd a Puskás Arénában március 25-én.

"A világbajnok selejtezőt most felfokozott várakozás előzi meg, de a magyar válogatott nem favoritja a továbbjutásnak. Jóval nehezebb egy vb-re kijutni, mint egy Eb-re. De ahogy a magyar válogatott befejezte az évet egy sikeres Nemzetek Ligája-sorozattal, ahol a lengyelhez hasonló erősségű csapatokat megelőzve lett csoportelső, mindenki reménykedik abban, hogy itt valami történhet" – mondta Hajdú B. István.

A kommentátor úgy véli,

az első mérkőzés kulcsfontosságú lesz itthon a lengyelek ellen,

ha meg tudná nyerni a válogatott, és a San Marinó-i és az andorrai túrát sikerülne hat ponttal abszolválni, akkor az Európa-bajnokság jelentette szünetnek a maximális pontszámmal lehetne nekivágni.

"Március végén nem hiszem, hogy nézők is lehetnének a stadionban, már annak is örülnék, ha a járványhelyzet lehetővé tenné, hogy az Európa-bajnokságot úgy rendezzék meg, hogy a budapesti mérkőzéseken, ha korlátozott számban, de lennének szurkolók" – mondta Hajdú B. István.

Dénes Tamás arra emlékeztetett, hogy Marco Rossi, amikor sorozatmérkőzés várt csapatára, mindig rotálta a kezdő tizenegyet, de most sok a kérdés, senki sem tudja megmondani, hogy lehet-e majd számítani a jelenleg sérült Szoboszlai Dominikra, vagy mi lesz a csapatkapitány Szalai Ádámmal, aki nincs igazán játékban.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy döntés született arról, hogy a klubok a járványhelyzet miatt nem kötelesek elengedni a játékosaikat a világbajnoki selejtezőkre, így ez is befolyásolhatja az összeállítást és az esélyeket is.

Hajdú B. István és Dénes Tamás az Arénában

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi