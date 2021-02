Este Újpest-Ferencváros - ezt várja a zöld és a lila szem

Este 8 órakor rendezik az Újpest-Ferencváros derbit a labdarúgó NB I 19. fordulójában.

A lila-fehérek a tabellán a 10. helyen állnak, míg az FTC toronymagasan vezet, de ez a párosítás mindig a legnagyobb rangadó lesz Magyarországon, függetlenül a helyezésektől - mondta az InfoRádióban Hrutka János, aki a Ferencváros színeiben háromszor nyert bajnokságot.

"Egy derbi örökre derbi marad" - szögezte le.

A Footgolf Szövetség elnöke hozzátette, az ő idejében persze könnyebb volt kötődni a csapatokhoz, mert több volt a pályára lépő magyar játékos, most örülni kell, ha csapatonként 3-3 futballista magyar.

"De ezt el kell fogadni, ez a nemzetközi futball fejlődésével együtt járó történet. Ettől függetlenül

a Ferencváros-Újpest szerintem mindig a legnagyobb mérkőzés lesz Magyarországon."

Összehasonlítva a két csapatot, elmondta, az Újpest játékoskerete körülbelül 6 millió eurós, míg a Ferencvárosé 30, így mások a lehetőségek a két fővárosi alakulatnál, és ez minőségben is megmutatkozik, de a különbségek talán pont egy ilyen mérkőzésen nem jelennek meg ennyire markánsan Hrutka János szerint.

"Az elmúlt időszakban ezek az összecsapások mindig nagyon szoros mérkőzéseket hoztak, még úgy is, hogy manapság többnyire a Fradi nyer, az Újpest 2015-ben győzött utoljára."

Hogy a mai játékosok tudják-e, mit jelentett 50 éve egy Újpest-Fradi, arra azt mondta, aki idejön Magyarországra külföldiként, valószínűleg nem tudja úgy átérezni ennek a párharcnak a történelmét, mint aki ebbe nő bele, és aki úgy gondolkodik, hogy "ha csak egy meccset nyerhetne meg fradistaként egy évben, annak Újpest elleninek kell lennie".

Nagy László olimpiai bajnok labdarúgó, aki a lila-fehérekkel kilencszer nyert bajnokságot, az InfoRádióban hasonlóan látja, a mai játékosok egy részének már fogalma sincs, ki volt Fazekas vagy Göröcs, de az sem ad okot nagy vidámságra, hogy nem lesznek nézők a lelátókon, illetve hogy az Újpest most ennyivel rosszabb helyzetben van a zöld-fehéreknél.

"Magyar szinten kimagasló játékosállománnyal rendelkezik a Ferencváros, fantasztikus lehetőségekkel.

Jó pár éve küzd az Újpest, hogy megfelelő játékosokat hozzon, de

a pénzhiány az megvan; jó játékosokat pénzzel lehet megszerezni" - ecsetelte.

Az esti találkozó esélyese szerinte toronymagasan a Ferencváros, amely "már fél lábbal is megnyeri a bajnokságot", nagy siker lenne az Újpesttől a döntetlen is. Formák, statisztika, esélyek Az elmúlt időszakban a Ferencváros az Újpest elleni párharcban páratlanul sikeres, ráadásul a bajnoki címért küzdő zöld-fehérek a kiesés elől menekülő lilákkal néznek farkasszemet. A Ferencváros idén azért nem olyan acélos, mint korábban, elsősorban a két hazai mérkőzésen akadtak gondjai a Diósgyőr (0-1) és a Kisvárda (1-1) ellen, de idegenben továbbra is vállalható a teljesítménye, Felcsúton 1-1-re végzett, Budafokon 3-0-ra nyert. Az Újpest a Megyeri úton 5-0-s vereséggel indította a tavaszt a Mol Fehérvár ellen, aztán Mezőkövesden is kapott három gólt, vagyis kevesebb az érv az Újpest mellett. A Ferencvároson lévő nyomást az is csökkenti, hogy legfőbb üldözője, a Mol Fehérvár sem győzött még idén, következő alkalommal pedig majd pont az Üllői útra látogat.

Nyitókép: Facebook/MLSZ