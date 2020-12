Új győztes nyerte az év autóversenyzője címet

A 35 éves versenyző az idén új magyar csapatának, a Révész Truck Racing Teamnek a színeiben állt rajthoz az ETRC-ben, amelynek szezonja a koronavírus-járvány miatt végül csak két hétvégéből állt, és bajnokot sem hirdettek. Kiss ugyanakkor a hét megrendezett futam közül négyet megnyert, ezek közül három diadalt nagy fölénnyel a Hungaroringen aratott. Kiss Norbert 2015 óta minden évben az első 10-ben zárt a szavazáson, de most először lett az év legjobbja.

A szombathelyi születésű kamionversenyző mögött a túraautó-világkupában (WTCR) az idén először dobogós Tassi Attila zárt a ranglista második helyén, harmadikként pedig a rali Európa-bajnokságon (ERC) nyolcadik Herczig Norbert végzett.

Az Autósport és Formula Magazin tájékoztatása szerint az Autósport Évkönyv 2020 című kiadványban ezúttal is megtalálható a teljes 50 fős rangsor, valamint az év legjobb női versenyzője, junior pilótája, csapata, illetve most először az év E-versenyzője is, miután a virtuális száguldás az idei évben minden korábbinál nagyobb figyelmet kapott.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás