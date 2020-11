Szoboszlai Dominiké az Eb-pótselejtezők legszebb gólja

A Salzburg középpályása a 92. percben egy távoli lapos lövéssel döntötte el az Izland elleni, 2-1-es magyar győzelmet hozó mérkőzést a Puskás Arénában.

Az európai szövetség közösségi oldala szerint a voksoláson még Goran Pandev (Észak-Macedónia), Michal Duris (Szlovákia) és Ryan Christie (Skócia) találataira lehetett szavazni.

Szoboszlai just casually walked it in, what a day for Hungarian football ???????? pic.twitter.com/pIaWEegLUd — Feri (@GalacticosRtg) November 12, 2020