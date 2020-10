Kaszinóérdekeltség nélkül marad a DVSC futballcsapata

A debreceni képviselő testület október 22-én tartja következő testületi ülését, melynek egyik napirendi pontjaként a DVSC-t érintő kérdéseket is megtárgyalnak majd, és október 30-ára összehívták a DVSC Futball Zrt. közgyűlését is – írja az mfor.hu.

A portál szerint például a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződésekben várnak megerősítő határozatot, ilyen a nyáron Törökországba szerződő Varga Kevin szerződésének utólagos jóváhagyás, mert sajtóhírek szerint 850 ezer eurót, több mint 300 millió forintott kapot érte a klub.

A másik szerződés értelmében

a futballcsapat mögött álló gazdasági társaság, a DVSC Futball Zrt. megválna a Szima Gábor kaszinóiban meglévő tulajdoni hányadától is.

A debreceni, valamint a nyíregyházi kaszinókat üzemeltető korábbi klubtulajdonos 24-24 százalékos kisebbségi tulajdonosként a Loki mögött álló céget is bevette. Most ettől a 24 százaléktól is megszabadulna a DVSC Futball Zrt. az előterjesztés szerint.

A labdarúgóklub a Cívis Grand Casino Kft.-ben lévő 24 millió forint névértékű üzletrészét 136,23 millió forintért, az Onyx Casino Kft.-ben lévő 24 millió forint névértékű üzletrészért 93,78 millió forintért adná át a Szima család érdekeltségébe tartozó MSZ Kaszinó Kft.-nek.

Így a jövőben már nem vehet fel osztalékot a társaság, amely a kaszinók 2019-es tevékenysége és eredménye után 72 millió forint, 2018-ban 120 millió forint, 2017-ben 36 millió forint, 2016-ben pedig 96 millió forint osztalékot kapott.

