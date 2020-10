Kiderült, mihez kezd a BL-ötmilliárdból a Fradi

Terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak Orosz Pál, a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott Ferencvárost fenntartó zrt. vezérigazgatója.

Fenntartja korábbi nyilatkozatát, mely szerint a csapat "klasszikus Európa-liga-csoportkörös hátterű" klub, a BL "más kávéház".

A csoportkörbe jutás titkáról elárulta,

"Szerhij Rebrov kiemelkedően fontos elem" vezetőedzőként.

"Ő a karmestere annak, ami a pályán történik, nagyon felkészült és elhivatott szakember. Csapatban gondolkodik, mindig és mindenkor a csapat érdeke az első" - ecsetelte.

Úgy látja, sem esetében, sem a játékosoknál nem merül fel, hogy el akarnak menni az Üllői útról, hiszen Messi és C. Ronaldo ellen játszhatnak idén, ám vannak klubok, amelyek "tudnak olyan ajánlatot tenni, amellyel nehéz konkurálni", de a klubnál mindig cél lesz, hogy a távozókat legalább azonos képességű futballistával pótolják.

Azt azért tisztázta, nagy sztárokat nem lehet a Ferencvárosba hozni, "ellenben kiugró tudású, válogatott labdarúgókat már igen".

A BL-sorsolást (Barcelona, Juventus, Kijev) csodásnak tartja,

örül annak, hogy nagy csapatok érkeznek Budapestre. A csoportkörben nem pontszerzésben gondolkodnak a klubnál, és a szurkolóknak is azt javasolja, hogy élvezzenek minden pillanatot.

"Nem azt mondom, hogy feltett kézzel állunk ki a meccsekre, mindenkiből felkészülünk és a tudásunk legjavát fogjuk nyújtani, erre Szerhij Rebrov mellett az is garancia, hogy ez itt a Ferencváros, és itt minden körülmények között a maximumot kell nyújtani" - fogalmazott.

Az eddigi BL-kereset egy részét adóként befizetik az államnak, ez másfél milliárd forint körüli összeg. A "maradékból" kapnak a játékosok és a stáb is, de Szerhij Rebrov sem jár rosszul most, ráadásul a BL ötször annyit fizet, mint az Európa-liga,

egy pontért például 900 000 euró jár egy klubnak, egy győztes meccsért 1 milliárd forint.

Viccelődve meg is jegyezte, hogy tavaly az El-csoportkört az Espanyol ellen idegenben döntetlennel kezdték, úgyhogy most is félhet a Barcelona.

