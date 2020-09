Fradi-hősök: csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatról

Keller József, az FTC korábbi hátvédje az MTI-nek adott nyilatkozatában fantasztikus sikerként értékelte Szerhij Rebrov gárdájának menetelését.

"Bennem a sorozat előtt előzetesen az volt, hogy idén is jussanak be a fiúk az Európa-liga csoportkörébe és ott szerezzenek több pontot, mint tavaly. Aztán, ahogy haladtak előre, egyre reálisabbnak tűnt, hogy meglehet a BL-csoportkör" - mondta a 29-szeres válogatott védő. - "Az esélyeinket növelte, hogy a korábbi körökben egymeccses párharcokat rendeztek, a végén pedig a Molde volt talán a lehető legjobb ellenfél.

A csoportkör egy ráadás lesz, óriási élmény a játékosok számára, ami egy hatalmas siker."

Az 1995-ös csoportkörben négy mérkőzésen szereplő Szűcs Mihályt is magával ragadta az elmúlt időszak menetelése.

"Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatról, az eddigi menetelésről, aminek a megkoronázása volt a tegnap este. Óriási érzelmek szabadultak fel most, számomra pedig külön öröm, hogy a 12 éves fiammal együtt szurkoltuk ki a televízió előtt a sikert, hogy ő is átélhette ezt. Igazi felugrálós, pacsizós, imádkozós este volt" - osztotta meg Szűcs Mihály a kedd estéjén történteket az MTI-vel. - "Sokan mondták már, de tényleg igaz, hogy hosszú évek szisztematikus munkájának érett most be a gyümölcse a klubnál. Látom, hogy ezek a fiúk mennyit dolgoznak nap, nap után, ami kellett ehhez az eredményhez, ahogy Szerhij Rebrov munkája is."

A korábbi védő úgy véli, a BL mezőnye bombaerős, és annyi a kiváló csapat, hogy a sorsolásnál már "nem lehet mellényúlni".

"Szerintem minden labdarúgó bízik benne, hogy igazán nagy csapatokkal is összekerül az FTC.

Annak idején mi is boldogok voltunk, amikor az akkori két talán legjobbat, az Ajaxot és a Real Madridot kaptuk" - emlékezett vissza Szűcs Mihály.

A 25 évvel ezelőtti csapat védelmének oszlopa, Telek András azt mondta, a keddi visszavágón nagyon szurkolt azért, hogy az FTC szerezze az első gólt.

"Ez sajnos nem jött össze, de ezzel a gól nélküli döntetlennel is sikerült a csoportkörbe jutni, miután a norvégok nem tudták áttörni a védőfalunkat" - értékelt Telek, aki szerint óriási volt a feszültség a csapatnál és a játékosokban, mert a selejtezősorozatban végrehajtott menetelésnek ez már az utolsó állomása volt.

"A svéd, a skót és a horvát bajnok után talán a Molde kiejtése valamivel könnyebb feladatnak tűnt, és le a kalappal a srácok előtt, hogy ebben a hatalmas küzdelemben sikerrel jártak" - mondta a 49 éves Telek, aki szerint a jelenlegi Ferencvárosnak az a legnagyobb erőssége, hogy nagyon koncentráltan tud játszani, és bár kevés helyzetet alakít ki, ezek közül a legtöbbet gólra tudja váltani.

"Örülnék neki, ha a csoportkör sorsolása úgy alakulna, hogy egy-két sztáregyüttes idejöjjön játszani, mert az egy valódi erőfelmérő lenne a Fradi számára, kiderülne, hogy mekkora vagy van-e egyáltalán különbség az európai élcsapatok és a magyar bajnok között" - mondta Telek, hozzátéve, hogy a főtáblán egy erős négyesben a lejátszott mérkőzések során az FTC futballistáinak piaci értéke is bizonyosan magasabbá válna.

