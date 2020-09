Egymás után két meccset játszott egymással a vízilabda OB I két meglepetéscsapata

Két mérkőzést játszott egymás után az UVSE és a PVSK szerda este a Komjádi-uszodában, előbb a bajnokság 6. fordulójában végeztek 8-8-ra, majd nem sokkal később a Magyar Kupa helyosztóján, a 11. helyért is vízbe szálltak a csapatok, és ott végül a pécsiek nyerte 15-14-re.

Az OB I-ben öt forduló után veretlen az éllovas UVSE, ilyen kezdésre még Vincze Balázs, a csapat új vezetőedzője sem számított. Szerdán a Pécs ellen kiélezett párharcot vívtak, csak az utolsó percekben sikerült pontot menteni, de előtte akár dobogóra esélyes csapatokat is legyőztek, a Vasast 9-7-re, a Honvédot 9-8-ra.

"Ha lehetett volna közönség, jól szórakoztak volna – mondta az edző a szerdai meccs után az InfoRádióban. – Azt reméltem, ahogy haladunk előre, a belerakott munkával egyre harcosabb, hatékonyabb, jobb teljesítményt tudunk nyújtani. Nem számítottam arra, hogy már az elején ilyen eredményeket és ilyen játékot tudunk produkálni. Eddig átlagban nyolc gólt kaptunk, a védekezés sikere pedig az alapja lesz az eredményességünknek."

A harcos bajnoki után játszották egy kupameccset is, mint Vincze Balázs fogalmazott, fel sem vetődött, hogy egyben játsszák le a két mérkőzést, ezt a versenykiírás sem tette volna lehetővé. Szó volt arról, hogy külön időpontban rendezzék a kupa helyosztóját, de végül megegyeztek a pécsiekkel, hogy így döntik el a helyezés sorsát.

Az UVSE vezetőedzője a vereség ellenére hasznosnak tartotta kettős terhelést, mert így nyolc olyan, serdülő vagy ifjúsági korú pólóst is be tudott vetni, akik most mutatkozhattak be a felnőttek között.

Az egység a pécsi sikerek oka

A helyosztót megnyerő Pécs mind a hat meccset le tudta játszani a bajnokságban, és a várakozás feletti eddig a szereplése, hiszen tulajdonképpen két meglepetéscsapat találkozott, amely a tabella első és második helyén áll.

"Korlátozottak az anyagi lehetőségeink, ezért olyan fiatalokat hívtunk, akik meg akarják mutatni, hogy helyük van az élvonalban. Küzdenek egymásért, bátorítják egymást, nagyon egységes társaságot tudtunk összehozni" – mondta Török Viktor vezetőedző.

Őt sem zavarta a kettős meccs, mint mondta, a szövetség kifejezett kérése volt, hogy játsszák le a kupamérkőzést is a 11. helyért. A PVSK-nak mindenképpen Budapestre kellett volna utazni mindkét találkozóra, így ez költségkímélő megoldás volt, és így legalább az ifik közül sokan kaptak lehetőséget.

