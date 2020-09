Már a tokióit követő olimpia szervezői is okot éreznek a félelemre

Japánban a közvélemény jelentős része továbbra is ellenzi a tokiói olimpia megrendezését, ugyanakkor a vezetés kiáll a jövő nyárra halasztott esemény mellett, még ha több tucat egyszerűsítés is várható a programban – mondta az InfoRádiónak Vajda László, a 2022-es pekingi téli olimpia szervezőbizottságának tagja.

"A japán kormányfő lemondott körülbelül egy hónappal ezelőtt, egészségügyi okokra hivatkozva, és párttársa az utódja, tehát

nagyon valószínű, hogy az esemény politikai támogatása megmarad,

amit az is jelez, hogy az olimpiáért felelős miniszter asszonyt azonnal megerősítették pozíciójában" – vázolta az alaphelyzetet Vajda László.

A japán közvélemény belefásulásáról így fogalmazott: "Nagyon magas számok kezdtek kijönni az ellenzőkről, a szkeptikusokról és a támogatásukat még nem megerősítettekről,

a szkeptikusok aránya most 70 százalékosnak tekinthető.

Ami viszont ennél is aggasztóbbnak tűnhet, hogy a bevételi oldalon komoly kiesésre is számítanak az érintettek, óriási a káosz."

Közben Tokió város kormányzója – az ottani főpolgármester – minden nap elmondja, hogy a város mögötte áll az eseménynek, olimpia biztosan lesz. Ebben a klímában érkezett az 50-60 "egyszerűsítési javaslat" a japán fél részéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság asztalára.

"Zömében az év végéig értékelni kell ezeket, és be kell árazni.

Bármiféle probléma Tokióban majdnem automatikus halasztást jelentene számunkra,

a pekingi téli olimpia szervezői számára is. És mivel mi téli játékokat szervezünk, a halasztás itt is egyéves lehet. Remélem, erre nem kerül sor, bízunk abban, hogy a japán kollégák meg tudják tartani a játékokat, és mi is sorra kerülünk menetrend szerint" – fogalmazott Vajda László.

