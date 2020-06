Szalai Ádámék nagyon fontos győzelmet arattak Dortmundban

A harmadik helyen álló lipcsei csapat a 60. és a 63. perc táján Kampl és Werner góljával 2-0-s előnybe került, úgy festett, simán nyer. Alkalmasint így gondolta ezt Jürgen Nagelsmann edző is, mert a hajrában lecserélte Wernert, Dani Olmót és Sabitzert is. Ám a 87. percben a vendégek Skrzybski révén szépítettek, majd a 92. percben Hoffmann ki is egyenlített.

Miután a Borussia Dortmund, óriási meglepetésre, otthon kikapott a kiesés ellen harcoló Mainztól, az RB Leipzig egy pontnyira felzárkózhatott volna a második helyezett mögé. Így három pont a különbség.

Szalai Ádám együttese, a Mainz Burkardt és Mateta találatával nyert a BVB ellen. Szalai Ádám az utolsó negyedórában kapott játéklehetőséget. Csapata a győzelemmel ötpontnyira került az osztályozós helytől, nagyon fontos győzelmet aratott.

Bundesliga, 32. forduló

Szerdai eredmények

Leverkusen–Köln 3-1

Dortmund–Mainz 0-2

RB Leipzig–Düsseldorf 2-2

Augsburg–Hoffenheim 1-3

Frankfurt–Schalke 2-1

Az élcsoport: 1. Bayern 76 pont (már bajnok), 2. Dortmund 66, 3. RB Leipzig 63, 4. Leverkusen 60, 5. Mönchengladbach 59