Magyarországra menekült a Kleinheislert kiállító bíró

Az idény végéig eltiltották Igor Pajacot, a hétvégi HNK Rijeka–NK Osijek kupaelődöntő bíróját. A játékvezető többek között a magyar válogatott Kleinheisler Lászlót is tévesen állította ki az összecsapáson, mert a magyar középpályás második sárga lapját jogtalannak találta a fegyelmi bizottság A találkozón ekkor még az eszéki együttes vezetett két góllal, ám ezt követően – egy szintén vitatott tizenegyesnek is köszönhetően – a Rijeka fordítani tudott, s így a kupadöntőbe jutott.

A horvát Sportske novosti érte utol a játékvezetőt, akiről kiderült, a gyűlölethullám elől Magyarországra utazott. Itt próbálja túltenni magát a történteken.

„Egész eddigi életemben nem éreztem rosszabbul magam. Senkinek se kívánom, hogy hasonló történjen vele – mondta a játékvezető, akinek összesen három súlyos hibát rótt fel a horvát szövetség fegyelmi bizottsága. – Ez katasztrófa. S nemcsak nekem, hanem a családomnak is. Megnyitom az internetet, és minden rólam szól. A legrosszabb pedig, hogy bűnözőként mutatnak be. Soha életemben, még gyerekként sem loptam el egy csomag rágót sem. Szörnyű, igazi káosz vesz körül, bármerre is fordulok.”

A 13 sárga és két piros lappal tarkított mérkőzés végjátéka is feszült volt, a stadion előtti parkolóban tettlegességre került sor: Ivan Smokrovic, a mérkőzés ellenőre jegyzőkönyvben rögzítette, hogy információi szerint Eros Grezda, az eszékiek albán játékosa ököllel fejbe vágta a hazaiak tizenegyesét értékesítő Antonio Colakot – írja a Nemzeti Sport.