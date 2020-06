A felére zuhanhat Dzsudzsák Balázs fizetése

Az egyesült arab emírségekbeli klubokat is elérték a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatások, amelyek következtében súlyos döntéseket hozhatnak meg a bajnokságban. Helyi médiaértesülések szerint a kluboknál, így a Dzsudzsák Balázst foglalkoztató Al-Ainnál is 50 százalékos fizetéscsökkentést vezethetnek be, továbbá a légiósoknál is korlátozásokat írhat elő a szövetség a következő idénytől – írja a csakfoci.hu.

A 2020/21-es kiírástól kezdve az eddigi 5 helyett legfeljebb 4 külföldi játékost jelölhetnek a keretbe a klubok, így mérsékelve a kiadásokat.

Az élvonal küzdelmeit legalább augusztusig leállították az UAE League-ben, egyelőre nem tudni, folytatódik-e a pontvadászat. A magyar válogatott csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak a napokban kellett visszatérnie Dubajba, ahol előbb kéthetes karanténba vonul, majd június végén indulhatnak újra az edzések.

A 32 éves játékos jövője egyelőre kérdéses, szerződése június végéig érvényes a jelenlegi klubjánál, amely egyelőre még hivatalosan nem jelezte, hogy él a további kétéves opcióval.

