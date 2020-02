Tokióban spórolnak, de a koronavírusra és a hőségre is készülnek

A koronavírus okozta járvány kérdéseivel a tokiói olimpia szervezőbizottságának elnöke és a japán miniszterelnök is foglalkozik. A japánok mindent megtesznek, hogy a járvány terjedését elkerüljék – mondta az InfoRádiónak a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség igazgatója.

Móra Anikó a helyszínen azt tapasztalta, hogy Tokióban nem is annyira tűnik fel a veszély, mert a japánok gyakran viselnek maszkot, de most a megszokottnál többen védekeznek így.

Az igazgató szerint

hatalmas a különbség a négy évvel ezelőtti riói olimpiához képest.

„Már szinte kész az olimpiai falu. A városfejlesztés új területet kapcsolt be a vérkeringésbe. A tokióiak sokkal jobban állnak, a szervezés színvonala is magasabb” - emelte ki.

Az új, tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedése miatt szájmaszkot viselnek az utasok a tokiói Narita repülőtéren a kínai holdújév első napján, 2020. január 25-én. Japánban három koronavírus-fertőzést jelentettek. MTI/AP/Kyodo News

Hozzátette ugyanakkor, hogy a spórolás Tokióban is megfigyelhető, főleg azok után, hogy a NOB is rápirított a szervezőkre, amikor kezdtek elszállni a költségek. A megszokott privilégiumokat elveszik a szállításban, a kényelmi előnyöket nem biztos, hogy mindenki élvezheti majd, és nagymértékben a tömegközlekedésben bevonására számítanak, ami nem rossz, mert fejlett ez fejlett Tokióban – fejtette ki.

Móra Anikó beszámolt arról is,

sok intézkedéssel és beruházással készülnek arra a szervezők, hogy a hőség elviselhető legyen.

Az IWF igazgatója szerint a látogatottsággal nem lesz gond. Már átlagosan 80 százalék fölött van az értékesítés, a súlyemelésben pedig a jegyek több mint 90 százaléka elkelt. A japánok is csak sorsolás útján tudnak belépőt venni, és arra számítanak, hogy tele lesz a csarnok. Élménysarokkal is várják az érdeklődőket: ismert emberek, korábbi bajnokok és edzők mutatják be játékos módon a súlyemelést.

