A jégen kapott szívrohamot az olimpiai bajnok hokis - videó

Jay Bouwmeester az összecsapás 8. percében 1-1-es állásnál lett rosszul, egy csere közben a kispadon esett össze. A gyors orvosi segítség révén stabilizálni tudták az állapotát, a rendelkezésre álló információk szerint a kórházba szállítás közben tudatánál volt és kommunikált.

Az első diagnózisok alapján szívrohamot kapott, jelenleg intenzív osztályon ápolják, illetve további vizsgálatokat folytatnak le – írja a Jégkorongblog.

This is so scary. Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Their game against the Ducks has now been postponed. pic.twitter.com/3313d5JQbu