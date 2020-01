Itt a titka a kézilabda-válogatott sikerének – hátrányokból lesznek az előnyök

A tapasztalatszerzés lehetett az egyetlen célja a megfiatalított a magyar válogatott a kézilabda Európa-bajnokságon, aztán a címvédő Dániát is megelőzve csoportelsőként jutott a középdöntőbe, most pedig alig két pontra van attól, hogy az elődöntőbe jusson. A Gulyás István, Nagy László, Chema Rodriguez által irányított együttes ráadásul nemcsak fontos meccseket nyer, hanem többnyire vesztésre álló párharcokat fordít meg a mérkőzések második felében, ami eddig legkevésbé sem volt jellemző a magyar kézilabdacsapatokra.

Egyszerre több tényezőben is látja a váratlan siker okát a sportpszichológus. Nagy Sándor az InfoRádióban arról beszélt, hogy az egyik egy olyan előny, amit a torna előtt még mindenki hátránynak gondolt: a rendkívül fiatalokból álló csapat.

"Az Eb előtt még hátránynak gondolták, hogy

sok fiatal játékos van a válogatottban, csakhogy ők plusz lendületet, fiatalos energiát tud adni.

Ők nem véletlenül kerültek oda, megfelelően képzett játékosok, viszont a regenerálódás, ami ilyenkor, amikor kétnaponta játszani kell, döntő jelentőségű, a fiatal játékosoknál könnyebben megy. Minden meccsre olyan állapotba tudnak kerülni, hogy a teljes mérkőzést végig bírják megfelelő iramban játszani" – mondta Nagy Sándor.

A sportpszichológus szerint az is fontos, hogy az edzői stábnak sikerült összeraknia egy olyan szerkezetű csapatot, amelyben közel azonos képességű játékosok vannak a posztokon. Így jól tudják forgatni a csapatot, ezzel is fenn tudják tartani az iramot, sőt még fokozni is tudják azokkal a csapatokkal szemben, ahol van esetleg jó hét-nyolc ember, de ha cserélni kell, akkor érezhető romlik a csapat teljesítménye.

A szakember úgy látja, szintén lényeges faktor az, hogy nem támasztottak elvárásokat a válogatottal szemben.

"Ezzel levették a terhet a csapatról, megosztotta a felelősséget, kisebb nyomás alatt tud játszani minden játékos"

– mondta, és hozzátette, azt látja, hogy az edzői stáb mindig csak egy-egy mérkőzéssel foglalkozik, csak a következő meccsre tűzi ki azokat a részfeladatokat, amelyeket meg kell oldani.

Szerencsésnek tartja azt a korszerű munkamegosztást, amelyben az edzői trió dolgozik: Gulyás István szövetségi kapitányként fogja össze a teamet, amelyben Nagy László elsősorban a védekezésért, Chema Rodriguez pedig a támadójátékért felel. A sportpszichológus arra emlékeztetett, hogy az észak-amerikai profi ligákban ez megszokott szereposztás, az amerikai fociban is külön felelőse van a támadó- és a védőjátéknak, vannak motivátorok, személyi edzők a játékosok mellett, akár 10-15 olyan edző is dolgozik, akit nem is lehet látni. A stáb élén pedig van egy menedzser típusú vezető, aki összefogja az egész csapatot, és ő képviseli a nyilvánosság előtt is.

"A kézilabdában ez egy újszerű munkamegosztás, bár korábban volt már rá példa, hogy két kapitány körül egyik a védekezést, a másik a támadást felügyelte. Ez a mostani trió jól működik, amihez hozzájárul, hogy nemrég visszavonult,

világsztár játékosok ülnek ott az edzői stábban, akik hitelesek, pontosan tudják, hogy ezen a szinten mire van szükség taktikailag, technikailag, és ezt át is tudják adni a játékosoknak"

– vélekedett Nagy Sándor.

Esélyek és mérkőzések A középdöntőben szereplő 12 együttes között öt olyan van, amelynek már biztos a helye a selejtezőtornák egyikén: Norvégia, Németország, Svédország, Horvátország és Spanyolország, vagyis magyar szempontból nagy ellenfélnek Szlovénia, Portugália, Izland, Ausztria, Csehország és Fehéroroszország számít. Ebből a hat válogatottból kellene ötöt megelőznie Gulyás István szövetségi kapitány csapatának, és a középdöntő második fordulója után úgy tűnik, ehhez már csak egy győzelemre van szüksége. A magyar együttes kedden 20.30-tól a pont nélkül álló Svédországgal, másnap 16 órától - tehát csupán 18 órával később - pedig Portugáliával találkozik. Az előző kontinenstornán ezüstérmes svédek már nem reménykedhetnek az elődöntőbe kerülésben, ennek ellenére bizonyára motiváltak lesznek, mivel hazai közönség előtt szerepelnek, és feledtetni akarják a múlt heti botrányukat, ami abból fakadt, hogy szerda este négy játékosuk nyilvános helyen fogyasztott alkoholt. A portugálok motivációja még kézenfekvőbb, hiszen nekik még jó esélyük van a négy közé kerülni.

Nyitókép: MKSZ/Kovács Anikó