Esti kérdés: elsöpri-e a Tsunami az El Clásicót?

Barcelonában, a XII. Pius pápáról elnevezett téren óriási a biztonsági készülődés. Már ott is. Kordonokkal zárták le az Hotel Sofia Barcelona környékét, még az akkreditált újságírókat is megállítják egy bizonyos távolságban. A felhőkarcolóba érkezik majd az El Prat repülőtérről a landolás után a Real Madrid küldöttsége, s később oda várják az FC Barcelona gárdáját is. Különleges El Clásico lesz a mai.

A Real Madrid küldöttsége csak reggel kelt útra Barcelonába, tíz óra előtt érkezett a csapat a Barajas repülőtérre. A tervek szerint háromnegyed tizenkettőkor érkezik az El Prat repülőtérre, ahonnan egy autóbusz alig negyedóra alatt elviszi majd a játékosokat és a stábot a Camp Noutól mindössze nyolcszáz méternyire lévő Hotel Sofia Barcelonába.

Oda érkeznek majd a Barcelona vezetői is – kivételesen nem a stadionban, hanem a szálloda különtermében tartják az elnökök hagyományos díszebédét –, de érkeznek majd a katalán klub futballistái is. Délután tehát ugyanabban a szállodában lesz minden pályára lépő játékos, de az ellenfelek nem fognak egymásba botlani a 22 emeletes felhőkarcolóban, majd csak a Camp Nouban, a játékoskijáróban parolázhatnak.

Az Hotel Sofia Barcelonába megy majd a játékvezetői kar is, a mérkőzés összes résztvevője aztán már két órával a kezdés előtt, este hat órára megérkezik a Camp Nouba. A tervek szerint...

A Katalónia függetlenségéért küzdő Tsunami Democrátic politikai szervezet 16 órára megmozdulást szervezett a stadion közelébe. A szerdai délelőtt már egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg arról, hogy tervezi-e a csoport arra rábírni a szimpatizánsait, hogy kíséreljenek meg a mérkőzés alatt demonstrálni (például strand- és gumilabdák a játéktérre dobásával).

A két csapat azonos pontszámmal várja a mérkőzést, amikor szűk két hónappal ezelőtt elmaradt a találkozó, egy ponttal a Barcelona állt jobban. A Marca statisztikája szerint az eddigi 89 spanyol ligabajnokságban mind a két csapat 2385 mérkőzést vívott, s nagyon hasonló a szerzett gólok száma: 6137 a Real Madridé, 6132 a Barcelonáé. Akadt már arra példa, hogy a Barça öt gólt szerzett egy El Clásicón a Camp Nouban – ezzel, ha nem kapna, utolérné a riválist az öröktabellán –, de nem abban az időszakban, amikor Zinedine Zidane volt a Real Madrid vezetőedzője. A francia világsztár ugyanis még veretlen edzőként a Barcelona elleni, idegenbeli mérkőzéseken.

A 21 órakor kezdődő találkozó (tv: Spíler2) előtt Ernesto Valverdének van kisebb gondja az összeállítással, Arthur kivételével minden játékosa bevethető. Ugyanakkor a Real Madridnál Eden Hazard, Lucas Vázquez és Marcelo is sérült, miként a teljes idényt kihagyni kénytelen Marco Asensio.

A belga szélső így lemarad élete első El Clásicójáról, a másik a nyáron igazolt csatársztár, a francia Antoine Griezmann ellenben ott lesz a Barcelonában.

Nyitókép: MTI/EPA/Rodrigo Jimenez