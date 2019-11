Új helyen bukkant fel Shane Tusup Magyarországon

Shane Tusup Derecskén és Hajdúszoboszlón is terepszemlét tartott a versenyzőivel, aztán gondolt egyet, és Eger felé vette az irányt, ahol kerülőúton sikerült elintéznie, hogy a négy versenyzőjének edzést tarthasson. Kovács Ottó, az Egri Úszó Klub vezetőedzője – a dohai Világkupa versenyen a 200 mellen győztes Békési Eszter mestere – hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai letáborozhasson, a megállapodás viszont egyelőre csak három hétre szól.

„Bevallom meglepődtem, amikor Mirkóczi Ádám, Eger újonnan megválasztott polgármestere felhívott, és

azt a kérdést tette fel nekem, hogy tudnék-e segíteni az egyre inkább otthontalannak tűnő Tusupon és a csapatán

– nyilatkozta Kovács Ottó az Szpress Hírszolgálatnak. – Jobban örültem volna, ha Tusup képviselője egyenesen hozzám fordul, kicsit meg is sértődtem, de úgy gondoltam, hogy a segítséget nem szabad megtagadnom. Az amerikai három olimpiai győzelemhez segítette Hosszú Katinkát, így senkire se vetne jó fényt, ha a hírnevéhez és a versenyzői tudásához méltatlan körülmények között, amolyan vándorlegényként kellene az edzéseket megszerveznie. Ha semmi nem jön közbe, csütörtökön be is állítanak hozzánk, kisebb átszervezéssel úgy fogunk dolgozni, hogy Shane a medence egyik oldalán, én pedig a másikon tartom meg az edzést.”

Tusupnak a lehető legjobbkor jött a segítség, mert a rövidpályás Eb-csapatból kimaradó Szilágyi Liliánát ide-oda vándorolva aligha tudta volna jól felkészíteni a december 11-én kezdődő országos bajnokságra. Felmerül viszont az a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha letelik a Tusup-csapat háromhetes egri edzőtáborozása.

„ Az úszószövetség elnöksége úgy döntött, hogy a válogatott kerettagoknak jár az év végéig egy háromhetes hazai edzőtáborozás, így

Tusupék jövetelét most úgy tekintjük, hogy Eger lesz Liliána téli felkészülésének színhelye

– folytatta Kovács Ottó. – Azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ő költségeit teljes egészében a MÚSZ fedezi, mindenki másnak, így Tusupnak és a vele érkező versenyzőinek – Bujdosó Zsombornak, a lengyel Wojdaknak és a brazil Almeidának – maguknak kell gondoskodniuk a felmerülő költségek megtérítéséről. Egyelőre nem foglalkoztat az a kérdés, hogy mi lesz három hét múlva, egyébként is Tusup dolga az, hogy ha valamit szeretne, arról időben és megfelelő formában tájékoztasson. Nemrégiben Dohában egyszer már segítettem neki, most is ezt teszem, ennél többet nem is szeretnék mondani.”

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó