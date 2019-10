Sorsfordító mérkőzés vár a Manchester Unitedra

A Liverpool az első nyolc fordulóban nyolc győzelmet aratott, a Manchester United ezzel szemben szeptember 14. óta nyeretlen, s csupán a 12. helyen áll. Mindazonáltal a rangadó előtt mindkét fél igyekszik hangsúlyozni: e párosításban nincs jelentősége az aktuális bajnoki helyezésnek. Érdekes amúgy, hogy a Liverpool légiós sztárjai azt állítják, számukra nincsen különösebb „plusz” tartalma a mérkőzésnek a két klub közötti, évtizedekre visszanyúló presztízscsata miatt.

Az Old Traffordon (vagy ha úgy tetszik, a Carringtonban, az edzőközpontban) csak részben téma a mérkőzés, amelynek megnyerése persze az elmúlt hetek bosszúságai után sok mindenre gyógyír lenne.

Ám nagyobb feltűnést keltett az alelnök, Ed Woodward beszédének a BBC csatornáin és a Guardianben is megjelent magja, amelyben a klubvezető sértőnek nevezte azokat a feltételezéseket, melyek szerint a vezérkar a futballhoz nem értő (szelídebben: csak szurkolói szinten értő) tagjai túlságosan is belefolytak volna az átigazolásokkal a szakmai munkába. Mind már José Mourinho idején, mind most, az edzőváltás óta, Ole Gunnar Solskjaer regnálása alatt.

A mostani a Manchester United legrosszabb idénykezdése három évtized óta, tizenegy tétmérkőzésen csupán háromszor tudott győzni a gárda. Az első fordulóban a Chelsea ellen aratott 4-0-s győzelem óta a Man United egyetlen mérkőzésén sem tudott egynél több gólt szerezni. Ezek tudatában még inkább érthető, hogy a kritikák elsősorban a csatárjátékot, a támadók eredményességét tekintve fogalmazódnak meg, amellett hogy a rendelkezésre álló játékosok egy része is bajlódott és bajlódik sérüléssel, a vezérkar senkivel sem pótolta az Olaszországba elengedett Romelu Lukakut és Alexis Sánchezt.

Várható, hogy a télen ebben a csapatrészben erősítésre szorul a keret, de inkább fiatal, hosszú távon használható támadót szeretne vásárolni a klub, mintsem rutinos és a harmincon már jóval túljáró futballistát. (Mindez talán reflexió arra, hogy Mario Mandzukic volt az egyik nyári kiszemelt.) Indokolja a mostani szándékot, hogy a más csapatrészekbe megszerzett, többségükben fiatal játékosok, mint Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka és Daniel James, eddig beváltak.

A sportlpok már azt pedzegetik, hogy Solskjaert az olasz Massimiliano Allegri válthatja a kispadon, ha tovább tart a mélyrepülés. A Juventustól múlt nyáron távozó szakember a lengyel sportlapnak sejtelmesen azt mondta, "még mindig nem tudok elég jól angolul, de tanulok."

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga