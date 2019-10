A "Bolha" mind a hat lábára jut már Aranycipő

Az ötszörös aranylabdás klasszis pályafutása során hatodik, sorozatban a harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést.

A 32 éves Messi az előző idényben 36-szor volt eredményes a La Ligában, hárommal szerzett több gólt, mint a francia világbajnok Kylian Mbappé a Ligue-1-ben a Paris Saint-Germain színeiben.

"A csapatom és a társaim nélkül egyetlen ilyen díjamat sem tudtam volna megnyerni" - nyilatkozta Messi, és hozzátette, az elmúlt szezonban óriási csalódásként élte meg, hogy a Bajnokok Ligája elődöntőjében úgy búcsúzott a későbbi győztes Liverpoollal szemben, hogy a katalán fővárosban rendezett első mérkőzésen 3-0-ra nyert csapata.

Lionel Messi is the first player in history to win the European Golden Shoe in six different seasons:



2009-10: 34 goals

2011-12: 50 goals

2012-13: 46 goals

2016-17: 37 goals

2017-18: 34 goals

2018-19: 36 goals



