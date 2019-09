Túl nagy a kockázat, megműteni sem merik a súlyosan sérült győri focistát

Mint arról az Infostart is beszámolt, óriási botrányba fulladt az NB II-es Győr–Nyíregyháza rangadó (3-1), mert a 93. percben a vendégek játékosa, Gulyás Máté nyújtott, páros lábbal beleszállt a hazaiak gólt is szerző szélsőjébe, Szimcso Viktorba. A vétkes piros lapot kapott, az ukrán utánpótlás-válogatott játékost pedig azonnal kórházba szállították, ahol az MR-vizsgálatok kimutatták, hogy elülső keresztszalag-szakadást, belső oldalszalag-szakadást szenvedett, és a bal térdében a porc is le­vált. Nyolc-tizenkét hónap kihagyás vár rá.

Az eredeti tervek szerint már hétfőn operálták volna Siófokon a futballistát, de a győri klub hivatalos közleménye szerint el kellett halasztani a beavatkozást, mert a műtét előkészületeinél derült ki, hogy a stopli okozta sebek a lábszárán olyan mélyek, hogy fertőzésveszély miatt kockázatos lenne a műtét.

Gulyás Máté belépőjének eredményeként nemcsak a szalagok és a porc sérült meg Szimcso Viktor térdében, hanem a lábszárán is komoly sérüléseket okoztak a stoplik. A sebek olyan közel vannak a műtéti területhez, hogy az orvosok túl kockázatosnak ítélték meg a beavatkozást, így meg kell várni a sebek teljes gyógyulását. Az operációt várhatóan csak egy-két hét múlva tudják végrehajtani.

Nyitókép: eto.hu