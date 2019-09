Marco Rossi: ha van a labdarúgásnak istene, kötelessége visszaadni valamit

A magyar válogatott szövetségi kapitány elismerte, hogy a szlováktoktól elszenvedett vereség után nehéz dolga lesz a csapatnak az első két hely megszerzéséért vívott harcban, de a játékosoknak hinniük kell magukban.

„A játékosokat elismerés illeti. Jól játszottunk, legalább olyan jól, mint a szlovák csapat, talán kicsit jobban is.

Több helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk ezeket értékesíteni, a vendégek pedig igen. Így is emelt fővel hagyhatták el a játékosok a pályát, büszkék lehetnek, és igyekszünk a következő meccseken bizonyítani” – mondta Marco Rossi.

Az olasz szakvezető külön kitért a játékvezetői hibákra, amelyek szerinte korábban is sújtották a csapatot, de ezen a meccsen különösen.

„Az első szlovák gól előtt egyméteres lest nem vettek észre, ez túl megy egy határon. Hátráltattak minket a döntések.

Ebben balszerencsések voltunk. Nem felelős a játékvezető, inkább a munkatársait kell elmarasztalni” – fejtette ki.

A szövetségi kapitány kiemelte: nem kifogásokat keres, de a válogatott bizonyította, hogy felérünk a szlovákhoz. Elismerte, hogy az ellenfelet jó játékosok alkotják, ám úgy látja, a selejtezősorozatban pont azt a két meccset veszítették el, aminek a megnyerésére leginkább számítottak.

Rossi szerint a továbbiakban különleges erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy a válogatott ott legyen a jövő évi Eb-n.

„Sok meccs van még hátra, minden megtörténhet. Az azeriek mai pontszerzése mutatja, hogy ellenük sem számíthatunk könnyű meccsre. Valami különleges mutatványra lesz szükség Splitben és Cardiffban is, hogy elhozzuk a pontokat.

A reményt meg kell őrizni. Nincs minden elveszítve, még ha most mindent sötéten látok én is és a játékosok is.

Dolgozni kell, és hinni abban, hogy a közös erőfeszítések meghozzák a gyümölcsüket. Ha van a labdarúgásnak istene, kötelessége visszaadni valamit nekünk” – hangsúlyozta a szakvezető.

Elmondta, hogy Lovrencsicset izomsérülés miatt kellett lecserélni. Nagy és Kleinheisler is sérülés miatt kért cserét, ahogy Sallai is jelezte ezt, de négyet nem lehet változtatni – a sérülések miatt is balszerencsésnek nevezte a csapatot.

Szlovák öröm

Pavel Hapal, a szlovákok cseh szövetségi kapitánya azt emelte ki, hogy nem akartak olyan stílusban játszani, mint a horvátok ellen, és ezt sikerült is megvalósítani.

Természetesen számított, hogy a magyarok voltak az ellenfelek, de a fő motiváció mégis az volt, hogy a horvátok elleni gyenge teljesítmény után megmutassák a szurkolóknak, hogy jól is tudnak szerepelni – fejtette ki.

Külön kiemelte Dubravka kapus teljesítményét, valamint a győztes gól szerzőjét, Bozeniket.

Hapal úgy látta, kivárták a helyzeteket, és jól is használták ki azokat. A különbség nagyobb is lehetett volna, hiszen Mak nagy lehetőséget hagyott ki. Fontos volt, hogy a fiatalok meg tudták mutatni magukat.

