Óriási mezőny csaphat össze a felújított Maty-éri pályán a világbajnoki érmekért és az olimpiai kvótákért, hívta fel a figyelmet Schmidt Gábor. "A név szerinti nevezés augusztus 11-én zárul, de azt hiszem, hogy nagy többségében már mindenki jelentkezett, aki szeretne eljönni a világbajnokságra. Azt látom, hogy

a résztvevő országok száma kilencven fölött lesz, talán megközelítjük a kilencvenötöt, ami egyértelműen rekord lenne,

hiszen eddig a valaha volt legtöbb ország 88 volt. (…) A hivatalos résztvevőknél több mint kétezer főnél járunk, ami több mint ezer versenyzőt, kísérőt jelent a para- és az épek szakágában. Ez is abszolúte rekordnak számít. Előzetesen is azt vártik, hogy egy olimpiai kvalifikációs világversenyen nagy az érdeklődés, s az látszik, hogy ez így is van. Nagy megtiszteltetés, hogy Magyarországon láthatjuk vendégül a világot" – fogalmazott.

A magyar szövetség és a szervezőbizottság elnöke arról is beszélt, hogy sok külföldi szurkoló is jegyet vett a vébére. "Egyértelműen látszik, mi is nézzük a 2011-es statisztikákat, amikor legutóbb világbajnokság volt hazánkban, az akkorihoz képest most közel duplája a külföldi nézők aránya, ami azt jelenti, hogy egyre inkább a kajak-kenuban is jellemző, hogy a nemzetek mögött egy masszív szurkolói csapat áll. Az olaszok, németek, kanadaiak mögött, és nagyon erős az új-zélandi csapat – sorolta. –

Az A kategóriás jegyek már egytől egyig elkeltek a döntős napokra, a B és C kategóriás jegyekből még van. Újdonság, hogy

már szerda reggel elkezdődnek a versenyek, mindenki számára lesznek már elő- és középfutamok.

Pénteken délután, 15 óra 30 perckor kezdődnek majd az olimpiai számok döntői, ami folytatódik szombaton és vasárnap, sőt, vasárnap gyakorlatilag egész nap döntők vannak. Aznap délután az 5000 méteres versenyeket rendezik, amik az egyik leglátványosabb a kajak-kenuban – tette hozzá a szövetség elnöke.

Schmidt Gábor jelezte,

a magyar válogatottnak és a riválisoknak is a tokiói olimpiai kvóták megszerzése a legfontosabb

Szegeden. Bízik benne, hogy a szurkolók magyar érmeseket nagy számban ünnepelhetnek majd augusztus utolsó teljes hétvégéjén.

