Cseh László nagy döntést hozott, most az okát is elárulta

Ha a világranglistán elfoglalt jelenlegi helyeiből indul ki, ráadásul még az is felrémlik benne, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon 16 sikeres esztendő után először maradt érem nélkül, nem lehet túl optimista a kilencedik nagymedencés világbajnokságára készülő Cseh László. A feltételezést nem is vitatja a válogatott 33 esztendős veteránja, aki az 50 és 100 pillangó mellé az utolsó pillanatban – erősen közepes olaszországi tesztversenye után - a 200 vegyest is bevállalta. Nem érzi úgy, hogy túl nagy terhet vett volna a vállaira, azt pedig határozottan cáfolja, hogy egy újabb rossz mérleg a pályafutásának lezárására ösztökélhetné.

A 2005-ben és 2015-ben is világbajnokságot nyerő Cseh László idei legjobbja az 50 pillangón 23,47 mp, a 100 pillangón 52,50, a 200 vegyesen pedig 1:59,34 perc. Ezek kivétel nélkül olyan eredmények, amelyekkel a 2019-es világranglistán az első 20-ba sem fér be. Ennek ellenére Plagányi Zsolt edző és Sós Csaba szövetségi kapitány is azt mondja, hogy a rutin és az összpontosítás éppenséggel látványos fordulatot is hozhat.

„Nem érzem úgy, hogy túlvállaltam volna magamat, ha kudarcot sejtenék, másképpen tervezem a nyári napjaimat – jelentette ki az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Cseh László. – Az indulást csak akkor vettem volna fontolóra, ha történetesen a 200 pillangón is kiharcolom a világbajnoki részvétel jogát, de ez idén sajnos nem sikerült. A bajom inkább az eredményeimmel van, amelyeken a vb felé közeledve nem tudtam látványosan javítani. Most már csak abban bízhatok, hogy a formába hozás utolsó napjaiban az edzésmunka könnyítése és apró hibák eltüntetése javít az esélyeimen.”

A négy olimpiát megjárt, hat olimpiai érmet kiérdemlő úszó arra a kérdésre, hogy miért tért vissza a 200 vegyeshez, így felelt: „Semmi másért, mint azért, hogy a régi sikerszámom felrázzon, és valami újat hozzon az életembe, a felkészülés egyhangúságába.

Ez most egy új inger és merem remélni, hogy egy új esély is.”

Cseh és Plagányi a BVSC uszoda mellett a százhalombattai nyitott medencében dolgozik, ahol arra is lesz gondjuk, hogy felkészüljenek a magyar és a dél-koreai idő közötti hétórás eltérésre. Cseh László magyar ellenfelei a világbajnokságon: Szabó Szebasztián (50 pillangó), Milák Kristóf (100 pillangó), valamint Bernek Péter (200 vegyes).

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd