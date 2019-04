F1: Verstappen iszonyúan begurult az időmérő edzés után

Noha "szép, szabályos" rajtrácsa lesz a vasárnap reggeli Forma-1-es Kínai Nagydíjnak, könnyen minden egészen másképp is történhetett volna. Négy pilóta, a két Red Bull-os és a két haasos (Verstappen, Gasly, valamint Grosjean és Magnussen) ugyanis - mint az Index összefoglalójából kiderül - nem tudta elkezdeni mért körét az utolsó pillanatokban. A haasosok ráadásul mért kör nélkül maradtak az utolsó edzésszakaszban.

Hogy miért? Mint Max Verstappen utólagos idegeskedéséből kiderült, a mért körre készülve elévágott a ferraris Sebastian Vettel és a két Renault is.

"Akkora k.csög itt mindenki, jönnek sorban egymás mögött, és elrontják más körét"

- panaszkodott versenymérnökének Verstappen.

When "you're just trying to be nice" and... ?#ChineseGP ?? #Race1000 @Max33Verstappen pic.twitter.com/mGCv0R7BUJ