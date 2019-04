A szabálykülönlegességekre is készül a férfi pólóválogatott

Märcz Tamás a Komjádi Uszodában vezényelt edzést a bő, húszfős keretnek. A tréninget követően elmondta, kicsit fel kell építeniük a szakmai stábbal a játékosokat, ugyanis a sűrű klubszezon közepén többen egy kis pihenőt kaptak, mielőtt csatlakoztak az együtteshez.

Hozzátette, természetesen először is a Montenegró elleni negyeddöntő lebeg a szemük előtt, minden edzésen specifikusan is tudnak készülni valamire - támadásban és védekezésben egyaránt -, ez pedig, bízik benne, a játék minőségén is érződni fog.

A szakember kiemelte,

az edzésterv része egy-két "szabálykülönlegesség" gyakorlása is,

hiszen ezekből a helyzetekből - szöglet, szabaddobás - könnyen gólokat lehet kapni vagy szerezni.

A Montenegró elleni összecsapásra rátérve Märcz Tamás kiemelte, nagyon kemény ütközetre számít, már csak azért is, mert a rivális keretébe visszatértek azok a meghatározó játékosok, akik egy-két évet kihagytak. Hozzátette, a magyar válogatott ezzel együtt minden mérkőzésen a győzelemért ugrik medencébe.

A szövetségi kapitány kiemelte, amennyiben a csapat az Európa Kupából kiharcolja a belgrádi világligadöntős szereplést, közel kerülhet az olimpia kvótához, melyet véleménye szerint Szerbiában már két jó mérkőzéssel - elődöntő, döntő - meg lehet szerezni. Hozzátette, amennyiben erre nem lesz lehetőségük, akkor sokkal nyugodtabban, kiszámíthatóbban, gőzerővel megkezdhetik a felkészülést a nyári, kvangdzsui világbajnokságra, ahol már két olimpiai kvótát osztanak ki.

Amennyiben a magyarok pénteken győznek, szombaton az olasz-orosz összecsapás továbbjutójával találkoznak. A tornáról a házigazdaként már biztos vl-résztvevő Szerbia mellett a legjobb három jut tovább, Belgrádban pedig a tornagyőztes elsőként harcolja ki a tokiói szereplést.

A magyar válogatott kerete: kapusok: Kardos Gergely (Szolnoki Dózsa), Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)



mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Bátori Bence (Szolnok Dózsa), Bedő Krisztián (PannErgy-Miskolci VLC), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC Újbuda), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Kovács Gergő (A-Híd OSC Újbuda), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC Újbuda), Nagy Ádám (PannErgy-Miskolci VLC), Német Toni (FTC-Telekom Waterpolo), Pásztor Mátyás (BVSC-Zugló), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Sedlmayer Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (Szolnoki Dózsa)

A zágrábi férfi Európa Kupa nyolcas döntőjének programja:

péntek:

negyeddöntő

Magyarország-Montenegró 15.00

Spanyolország-Szerbia 16.45

Olaszország-Oroszország 18.30

Görögország-Horvátország 20.15

szombat:

az 5-8. helyért:

15.00 és 16.45

elődöntő:

18.30 és 20.15

vasárnap:

a 7. helyért 15.00

az 5. helyért 16.45

bronzmérkőzés 18.30

döntő 20.15

