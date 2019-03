Élre állt a Manchester City, készülhet a Pool

A címvédő Manchester City 1-0-ra nyert szombaton a Bournemouth otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában, s ezzel a vasárnap pályára lépő Liverpoolt megelőzve az élre állt a tabellán.

A másik manchesteri csapat, a United nehezen nyert a szünetben még vezető vendég Southampton ellen, csak a 88. percben sikerült megszereznie a győztes találatot a duplázó Romelu Lukaku révén. A végén még az is belefért, hogy Paul Pogba 11-est hibázzon. Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző együttese, amely utóbbi 12 bajnokijából tizet megnyert, s két döntetlent játszott, már negyedik a tabellán.

Döntetlent hozott a két észak-londoni rivális, a Tottenham Hotspur és az Arsenal szombati rangadója, így az előbbi együttes továbbra is négy ponttal előzi meg az utóbbit a tabellán. A negyedik helyen álló vendégek Aaron Ramsey góljával szereztek vezetést a 16. percben, a hazaiak a 74. percben, Harry Kane büntetőjével egyenlítettek. A televíziós felvételek alapján a tizenegyes előtti pontrúgásnál több Spurs-játékos is lesről indult. A végig feszült hangulatú meccs hajrája is tartogatott izgalmakat, az Arsenal a 90. percben ugyancsak büntetőhöz jutott, amelyet azonban Pierre-Emerick Aubameyang kihagyott, illetve Hugo Lloris, a házigazdák világbajnok kapusa kivédett. A 95. percben Lucas Torreira, az Ágyúsok középpályása egy durva belemenésért piros lapot kapott. Az Arsenal négy meccs óta veretlen, a Tottenham pedig - amelynek vezetőedzője, Mauricio Pochettino éppen szombaton ünnepli a 46. születésnapját - három találkozó óta nyeretlen a Premier League-ben. A Tottenhamnek ez volt az első döntetlenje a mostani szezonban, legutóbb közel egy éve, 2018 áprilisában "ikszelt" bajnoki mérkőzésen.

Premier League, 29. forduló:

Bournemouth-Manchester City 0-1 (0-0)

Brighton-Huddersfield Town 1-0 (0-0)

Burnley-Crystal Palace 1-3 (0-1)

Manchester United-Southampton 3-2 (0-1)

Wolverhapton-Cardiff City 2-0 (2-0)

Tottenham Hotspur-Arsenal 1-1 (0-1)

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell