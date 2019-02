A tíz éve meggyilkolt Marian Cozmára emlékeztek Veszprémben

A polgármester a Veszprém Aréna melletti téren összegyűlt szurkolók előtt az mondta: a tíz éve történt események soha be nem gyógyuló sebet ejtettek a veszprémiek és Magyarország lelkén is. Kiemelte, Marian Cozma rövid élete ellenére rendkívüli eredményeket ért el, és bár nem Veszprémben született, itt vált példaképpé.

Magyarády Péter, a veszprémi kézilabdaklub korábbi elnöke a sportoló pályafutását felidézve elmondta: Marian Cozma a városba igazolása után hónapról hónapra egyre jobban játszott, megismerte Magyarország és Európa is. A 2008-as Kupagyőztesek Európa Kupája döntőn már klasszis erényeket csillogtatott, és bár voltak ajánlatai más komoly kluboktól, Veszprémben tervezte jövőjét - tette hozzá.

Mocsai Lajos, a veszprémi kézilabdacsapat és Marian Cozma egykori vezetőedzője beszédében a gyilkosság utáni napokat idézte fel. Kiemelte, a román beálló olyan ember volt, akit az egész csapat rendkívül támogatott és szeretett.

A szurkolók nevében Gyurákovics István elevenítette fel Marian Cozma alakját, majd a megemlékezők koszorúkat, virágokat és mécseseket helyeztek el a sportoló szobránál. A megemlékezésen szurkolók, egykori és jelenlegi sportvezetők mellett részt vettek a klub mostani játékosai és a tíz évvel ezelőtti csapat több tagja is.

Marian Cozmát 2009. február 8-án egy veszprémi szórakozóhely előtt gyilkolták meg, a támadásban több csapattársa is súlyosan megsérült. Halála után a veszprémi klub és a Román Kézilabda Szövetség is visszavonultatta 8-as, illetve 82-es mezszámát, valamint Veszprémben és Bukarestben is posztumusz tiszteletbeli polgárrá választották.

Cozma 1982. szeptember 2-án született Bukarestben, ahol a Dinamóval román bajnok és kupagyőztes lett, illetve a román válogatottban is bemutatkozhatott 2002-ben Fehéroroszország ellen. Veszprémbe 2006-ban igazolt, ahol kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes lett, ráadásul 2008-ban megnyerte csapatával a KEK-et is. Veszprémi színekben 329 gólt szerzett 111 mérkőzésen.

