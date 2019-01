Tovább tart a Solskjaer-mágia, rangadót nyert a Manchester United

A sorozat történetének két legeredményesebb csapata lépett pályára egymás ellen Észak-Londonban. A kapuban Leno és De Gea helyett Cech és Romero kapott helyet, a vendégeknél pedig Lingard, Lukaku és Sanchez alkotta a támadósort. A hazaiaknál kényszerű változtatás is volt: a sérülése miatt legalább fél évre kiesett Bellerín posztján a fiatal Maitland-Niles kapott lehetőséget.

Mindkét együttes bizakodva várhatta a meccset, hiszen az Arsenal alig egy hete kétgólos győzelmet aratott a Chelsea elleni bajnoki rangadón, míg a Manchester United sorozatban hét sikert szállított kinevezett menedzsere, Ole Gunnar Solskjaer irányításával. A bajnokságban is kiélezett csatát vívhat a két együttes, hiszen pontegyenlőség mellett az ötödik helyen álló Arsenal csak jobb gólkülönbségével előzi meg nagy riválisát a tabellán.

Az első percekben a hazaiak játszottak veszélyesebben, először mégis Cech-nek kellett mentenie, miután a 11. percben Pogba törhetett kapura.

Bő negyed óra után újabb Arsenal-védő sérült meg: egy felugrás után Sokratis érkezett rosszul, és le kellett cserélni, Mustafi állt be a helyére.

Az első félidő közepéig elmaradt a rangadó a várakozásoktól, az első lövést Iwobi eresztette meg a 24. percben, de Romero magabiztosan védett. Nem sokkal később Lingard remek beívelése után ment el centikkel Lukaku előtt és Pogba felett a labda.

A 31. percben Lukaku ugratta ki Sanchezt, a korábbi Arsenal-kedvenc kicselezte Cech-t, majd éles szögből lőtt a hálóba. Ez volt az első gólja az Emiretas Stadionban, amely elszomorította a hazai közönséget.

Bő két perccel később Lukaku Lingard elé tálalt, és ő sem hibázott, ezzel kétgólosra nőtt a vendégek előnye. A három támadó két gólt hozott össze, ezzel pedig feladta a leckét az Arsenalnak.

Néhány percig nem nagyon találták a ritmust a hazaiak, de a 43. percben Aubameyang góljával visszajöttek a meccsbe, a csatárt Ramsey betörése után Lacazette hozta kihagyhatatlan helyzetbe az ötösön belül. Aubameyang a Premier League és az Európa Liga után újabb sorozatban szerzett gólt első meccsén.

A szünet előtt rohamozott az egyenlítésért az Arsenal, de nem sikerült a második gólt megszereznie.

A fordulás után óriási hazai helyzet következett: Ramsey fejese után Romero bravúrral piszkálta a kapu fölé a labdát. A hazaiak támadtak többet ezután is, de az utolsó passzok rendre nem voltak elég pontosak.

A 55. percben Lukaku ígéretes szabadrúgást lőtt jócskán fölé. A csatár nem sokkal később ártatlan helyzetben, véletlenül eltalálta a cipőjével Koscielny arcát. Az erősen vérző hátvéd ápolása miatt sokáig állt a játék, majd le is kellett cserélni a csapatkapitányt. Mellette Iwobinak is véget ért a meccs, míg Özil és Guendouzi állt be. A középhátvéd posztjára Xhaka húzódott vissza a pályán maradt egyetlen vérbeli Arsenal-védő, Mustafi mellé.

A 71. percben két friss csatárát küldte harcba Solskjaer: Martial és Rashford állt be Sanchez és Lukaku helyére.

Nem sokkal később Romero bizonyította, hogy csak De Gea miatt nem elsőszámú kapus, remekül hárította Lacazette erős lövését. Ilyen teljesítménnyel sok csapatban örömmel fogadnák kezdőként is.

Hiába érett szinte az egész félidőben az Arsenal egyenlítő gólja, a 82. percben a manchesteriek növelték előnyüket: egy ellentámadás végén Pogba lövését még hárította Cech, de a labda Martial elé került, aki már nem kegyelmezett.

A hajrára Jones állt be Lingard helyére, de ezután is még maradt ideje az Arsenalnak, hiszen tízperces hosszabbítás következett.

Gól azonban már nem esett, Solskjaerral sorozatban nyolcadik meccsét is megnyerte a Manchester United, ezzel a vendégcsapat a legjobb 16 között folytathatja szereplését az FA Kupában. Négy kaput eltaláló lövéséből három gólt szerzett, míg a hazai csapat hiába támadott többet, jóval kevésbé volt hatékony. Az Arsenal a nemzeti kupáktól elbúcsúzott, a bajnokság mellett már csak az Európa Ligában maradt talpon.