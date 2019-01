Kiderült, melyik NFL-csapatok ruccannak át Londonba

A Jacksonville Jaguars a Houston Texans, míg a Tampa Bay Buccaneers a Carolina Panthers csapatát fogadja a brit fővárosban, a Los Angeles Chargers pedig Mexikóvárosban látja vendégül a vasárnapi főcsoportdöntőben kiesett Kansas City Chiefs együttesét. További két találkozó, az Oakland Raiders és a Chicago Bears, valamint a Super Bowlba jutott Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals összecsapását szintén Londonban rendezik meg.

Az eddig is tudott volt, hogy négy meccset Londonban és egyet Mexikóvárosban játszanak, a házigazdák kiléte is ismert volt. Az európai mérkőzések közül kettőt a Wembley Stadionban, kettőt pedig a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának hamarosan átadásra kerülő új létesítményében rendeznek. Utóbbiban már tavaly is lett volna találkozó, de az átadás csúszása miatt, végül azt is a Wembleyben kellett megtartani. Tavaly a legendás Azték stadionban is lett volna meccs, de a pálya játékra alkalmatlan talaja miatt a Rams mégis Los Angelesben fogadta a Chiefs gárdáját.

A meccsek időpontjait és a londoni találkozók pontos helyszínét később jelölik ki.