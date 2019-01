Az évszázad bíróbakija után a Kosok a Hazafiak ellen

Az idei Super Bowl párosítása két, fantasztikus és drámai mérkőzésen dőlt el. Időrendben a Los Angeles Rams jutott be először az 53. Super Bowlba, mivel a Nemzeti Főcsoport döntőjében hosszabbítás után 26–23-ra legyőzte a házigazda New Orleans Saintst.

A találkozó előtt a fogadóirodák sem tudták (vagy akarták?) megmondani, hogy melyik együttes az esélyesebb: volt, ahol a New Orleanst tartották esélyesebbnek, s volt, ahol a házigazdáknak volt alacsonyabb az oddsuk. Mind a két alakulat 13-3-as mérleggel zárta az alapszakaszt, ezzel a legjobb mutatót tudták felmutatni a ligában. Köztük az egymás elleni eredmény rangsorolt, s mivel a Saints november első napjaiban 45-35-re legyőzte az addig veretlen Ramst, így rendezőként várhatta a főcsoportdöntőt.

A találkozót a Szentek kezdték jobban (13-0), de a félidőben már csak egy mezőnygólnyival vezetett a házigazda (13-10). A fordulás után megint meglógott a New Orleans (20-10), de Tyler Higbee vezérletével egalizált a vendégcsapat (20-20). A mérkőzésből már nem volt hátra két teljes perc, amikor olyan történt, amiről nemcsak New Orleansban, hanem az egész sportvilágban is sokáig fognak beszélni még. A Szentek támadásánál ugyanis minden idők egyik legnagyobb bírói tévedését regisztrálhatták a jelenlévők és a főcsoportdöntőt világszerte követő százmilliók. A Rams védője, Nickell Robey-Coleman úgy tarolta le a támadócsapat elkapóját, hogy azzal szinte valamennyi vonatkozó írott és íratlan szabályt áthágott, csak, hogy megakadályozza a Saints csapatának TD-jét.

A legismertebb, legfelkapottabb szakírók szerint is minimum négy szabálytalanságot elkövetett a védő, amelyekben egy volt a közös: egyiket se vették észre a bírók. Ha a játékvezetők befújják az egyiket, akkor a Szenteknél maradt volna a labda, és nem kellett volna mezőnygólra menniük. Jellemző, hogy a találkozó lefújása után a vétkes Robey-Coleman beismerte: szándékosan ütközött neki szabálytalanul Lewisnak, hogy megakadályozza a Saints-touchdownt. A bírók csak annyit mondtak, hogy ők máshogy látták, mint a tévé előtt ülők (az NFL valamennyi találkozóján van lehetőségük a bíróknak egy-egy szituáció visszanézésére).

A brutális bírói tévedés után még egy-egy mezőnygól belefért, aztán jött az, ami 2015 óta egyszer sem: újra hosszabbításban dőlt el egy főcsoportdöntő. A sors a Saintsnek adta a kezdést, de egy felpattanó labdát a Kosok megszereztek: és élni tudtak a lehetőséggel, így a Rams 2012 óta első csapatként nyert idegenben, hirtelen halálban főcsoportdöntőt. A vége 26-23 lett úgy, hogy a Los Angeles csak az utolsó másodpercben vezetett.

A Kosok immár negyedszer jutottak be a Super Bowlba, legutóbb ez 2001-ben sikerült nekik, akkor még St. Louis-i gárdaként. Akkor egyébként éppen a New England Patriots állította meg őket. Az Amerikai Főcsoport döntőjében a Patrióták legalább ilyen izgalmas találkozón vívták ki az idei Super Bowlon való megjelenés lehetőségét, mint a Los Angeles-iek.

Már az is egyedülálló a sportág történetében, hogy mind a két főcsoportdöntő hosszabbításban dőljön el, arra pedig szavak sincsenek, amit Tom Brady, a Hazafiak irányítója véghez vitt, hiszen egymást követő nyolcadik évben juttatta a konferencia fináléjába csapatát. A statisztika szerint Tom Brady a 17 teljes idényében a 13. konferenciadöntőjébe jutott, ez azt jelenti, hogy 76,5 százalékban jutott be a Super Bowl előtti utolsó állomásra.

Ennek megfelelően kezdett csapata, a New England az első félidőben szinte lélegzethez sem engedte jutni a mínusz 7 fokos hidegben saját pályájára fagyó Főnököket (0-14). Az eredményjelzőre csak a szünet után tudott feliratkozni a Kansas City Chiefs (14-17). A befejező játékrész aztán minden képzeletet felülmúlt: átvezette a vezetést a hazai csapat (21-17), de Bradyéknek működött a futójáték, és visszavették a vezetést (21-24), amire még a Kansasnek volt válasza: Damien Williams ragyogó megmozdulásával már náluk volt az előny (28-24), amit a Pats Rex Burkhead TD-jével vett vissza (28-31). A rendes játékidő 31-31-gyel zárult, hiszen a Főnökök Harrison Butler mezőnygóljával tudtak egyenlíteni az utolsó percben.

A hosszabbításban már nem voltak akkora izgalmak, mint pár órával korábban a másik főcsoportdöntőn: a pénzfeldobást megnyerő Hazafiak egy erőteljes támadósorozat után, Burkhead futásával 37-31-re megnyerték a találkozót.

Február első hétfő hajnalán tehát New England Patriots–Los Angeles Rams összecsapást izgulhatnak végig az 53. Super Bowlon Atlantában. Tom Brady kilencedik döntőjét játszhatja, a Patriots a legutóbbi 5 évből negyedszer ér oda a szezon legfontosabb meccsére. Legutóbb 2018-ban, az 52. Super Bowlon is szerepelt, ám akkor alulmaradt a Philadelphia Eaglesszel szemben.Az is biztos már, hogy a Rams-vezetőedző, a 32 éves Sean McVay minden idők legfiatalabb edzője lett, aki Super Bowlba jutott.

