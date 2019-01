Nem bírja tovább a fájdalmat, visszavonul az olimpiai bajnok kajakkirálynő

Tavaly még válogatókon indult, és a jövő évi olimpiát is célul tűzte ki, ám most már szinte bizonyossá vált, hogy visszavonul Janics Natasa. A másfél éve Kínában élő, jelenleg a helyi válogatottnál edzőként dolgozó olimpiai bajnok kajakosban a kínzó fájdalmak miatt fogalmazódott meg a döntés. Tavaly két válogató között nyaki sérve lett, és most elege lett a szenvedésből - írja a Bors.

"Két gerinccsigolya között nyomja az ideget, ami lebénítja az izmokat, és pihenni sem lehet tőle. Nagyon sok a baj vele, elegem lett. Egyszer mindenkinél eljön a pillanat, amikor elég. Én pedig meguntam a fájdalmat" – mondta a kajakozó. A döntése majdnem végleges, az idei, szegedi világbajnokságot biztosan kihagyja, de az olimpiára is csak tíz százalék esélyt ad.

"Nem a pénz, a siker, vagy a még több aranyérem miatt, hanem mert hiányozni fog. Szerettem versenyző lenni, de ezek a fájdalmak elvették a kedvem az egésztől" – zárta Janics Natasa.

