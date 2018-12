Bemutatta új sztárigazolását a Győr

A BL-címvédő győrieknek azért kellett új beállót keresnie, mert a holland Yvette Broch bejelentette, felfüggeszti pályafutását. Így a keretben egy beálló, a norvég Kari Brattsett maradt.

"Az ősz végére biztossá vált, hogy Broch az egész szezonban nem lép pályára, sőt lehet, hogy karrierjét is végleg befejezi. Ismét szétnéztünk a piacon, elsősorban a világ legerősebb bajnokságából szerettünk volna játékost kölcsön venni, legalább a szezon hátralevő részéig. Elsőként a Dunaújvárosi Kohász válogatottat is megjárt beállósát, Dombi Lucát kerestük meg. A játékos szeretett volna csatlakozni hozzánk, de klubja nem engedte el. Ugyanígy jártunk a Dunaújvárosból Sirián Szederkével is. Kiszemelt volt a budaörsi Pásztor Noémi, a nyáron aranyérmet nyerő magyar junior válogatott egyik beállósa, de klubja nem engedte, mondván számukra a bentmaradásért vívott küzdelemben fontos meccsek vannak hátra, ahol nem tudnak Pásztor nélkül megfelelően teljesíteni. A junior válogatott másik beállósát, a debreceni Tóvizi Petrát is megkerestük, de őt klubja csak úgy engedte volna el, ha Anne Mette Hansent adjuk cserébe. Szeretnénk lehetőséget adni csapatunkban fiatal magyar tehetségeknek, de csapataik nem engedik el őket" - fejtette ki Bartha Csaba klubelnök, hozzátéve, így nem maradt más választás, mint hogy külföldi játékost keressenek a posztra.

A román válogatott és a Paris 92 beállója, Crina Pintea lett a kiválasztott. A 28 éves játékos az Európa-bajnokság álomcsapatába is bekerült.

„Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem nyílt a szezon hátralévő részét Győrben tölteni – az egyik legnagyobb álmom vált valóra. Keményen fogok dolgozni, hogy amennyire csak tudok, hozzájáruljak a csapat sikeréhez, s remélem, tudok segíteni immár közös céljaink megvalósításában. Természetesen egy kicsit fáradt vagyok az Európa-bajnokság miatt, amely épp csak most ért véget, de már alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz és zöld-fehér mezben harcoljak a női kézilabdázásban elérhető legmagasabb célokért" - közölte a játékos.

