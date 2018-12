Eb-selejtező: Szlovákiában kezd a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott március 21-én Szlovákiában kezdi a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatát, három nappal később pedig a horvátokkal játszik itthon.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata - amely a vasárnapi dublini sorsoláson az E csoportba került a világbajnoki ezüstérmes horvátok, valamint a szlovákok, a walesiek és az azeriek mellé - a walesiek elleni, idegenbeli összecsapással zárja a kvalifikációt november 19-én - olvasható a magyar szövetség oldalán.

Az Eb-selejtező a megújuló kvalifikációs szabályok miatt mindössze nyolc hónapig tart. Az öt ötcsapatos és öt hatcsapatos csoportból az első két-két helyezett jut ki a kontinensviadalra, amelynek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is. A magyar fővárosban három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor.

