Hosszú Katinka: már tudom, hogy mit szeretnék még elérni

Az augusztusi Európa-bajnokság óta hogy áll a felkészüléssel?

Sokkal jobban, majdnem ezerszer jobban, mint ahogy éreztem magam Glasgow-ban. Nemcsak az edzéseken, hanem most már a Világkupán is sikerült olyan eredményeiket elérnem, amelyek azt bizonyítják, hogy a formám már hasonlít a korábbi évekhez. Nagyon jól sikerült az elmúlt pár hónap, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan sikerül elérni megint ezt a szintet.

Mivel telik egy edzésnapja?

Hasonlóan, mint az elmúlt években, de próbáltam egy kicsit kikísérletezni, hogyan lehetne ezt a rengeteg időt, amit az edzésre fordítok, redukálni, és idézőjelben, gyorsabban megölni magam egy-egy nap.

Ment?

Nem igazán. Sikerült kitalálnunk egy olyan intenzív edzést, amellyel hamarabb értem el a határt, de egy néhány hét alatt hozzászoktam. Úgy tűnik, ez az edzésidő kell ahhoz, hogy a 400 vegyest olyan szinten tudjam leúszni, ahogy én szeretném.

Mennyire sikerült összekovácsolódnia Petrov Árpáddal, az új edzőjével?

Ez is kellemes meglepetés volt. Egyelőre úgy néz ki, hogy minden jól működik, és az összhang is nagy. Nemcsak a filozófiáról van szó és a szakmai munkáról, hanem annyi időt töltünk el együtt minden nap az edzéseken, a versenyeken, az utazásokon, hogy a személyiségünknek is passzolnia kell. Nagyon mókásan telnek a mindennapok. Szeretjük egymást csipkedni, de ez pozitív: könnyebben vagyunk egymással őszinték, ha valami nem működik.

Melyik jelenleg a kedvenc száma?

A 200 pillangó.

Ebben sikerült a legtöbbet fejlődnie?

Igen, úgy érzem, hogy most a pillangó nagyon jól megy. Célom is volt, hogy a pillangóra fókuszáljak, de most emiatt úgy érzem, hogy a hát egy kicsit visszaesett. Majd meglátjuk, nehéz ez, mert azonnal kijön, ha nem figyelek egy-egy számra. Most a pillangó nagyon érdekel, mert az a vegyes mellett újdonságot hoz, és talán egy picit új színben is látom a versenyeket. Kíváncsi vagyok, hogy mennek majd a számok az 50-es medencében.

Az év első felében nem nagyon versenyzett, de aztán a Világkupa-sorozatot teljesítette. Mennyire érezte jól magát a medencében, hogy ismét sok szám, sok verseny, nagy kihívás következett, és a végén majdnem beérte a svéd Sarah Sjöströmöt is?

Egyre jobban érzem magam, és egyre jobban kezdem magam önmagamnak érezni. Amikor elindultam a Világkupára, biztosan aláírtam volna a második helyet összetettben, de ahogy elérkeztünk az utolsó három állomásra, akkor már nem, mert nagyon közel kerültem hozzá pontokban, és nagyon szép lett volna, ha sikerül megnyernem. Sokan kérdezték, hogy bosszant-e a második hely. Semmiképp sem bosszankodom, de jó lett volna nyerni. Az már nagy siker, hogy ilyen közel sikerült idén kerülnöm hozzá.

Következik a rövid pályás vb decemberben, mennyire várja, és mit tervez?

Nagyon várom, különösen a világkupás eredményeim miatt,. Még inkább izgatott lettem, kíváncsi vagyok, hogy most, amikor rákészülünk a világbajnokságra, milyen eredményeket tudok elérni,. Egy pár számban közel is voltam a világcsúcsomhoz. Mindenképpen nagyon jó érzésekkel várom ezt a világbajnokságot.

Az év nehézségei mennyire erősítették meg, mennyire van túl rajtuk, és mennyit tanult belőlük?

Rengeteget tanultam, és úgy érzem, egyre jobban túl vagyok rajta. Természetesen ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, de sokkal-sokkal erősebbnek érzem magam ma már. Közben azért ezt nem mondtam volna így ki, de mostanra sikerült azt elérnem, hogy magabiztos legyek, hogy tudjam, mi az irány, tudom, hogy kivel dolgozom, és hogy mit szeretnék még elérni.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás