Őrültként kell küzdeniük Kovacsicséknak az Eb-n

Három vereséggel zárt a válogatott a norvégiai Möbelringen Kupán. Milyen tapasztalatokat gyűjtött?

Először is ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan lehet legyőzni a legjobbakat, játszani kell ellenük, a lehető legtöbbször. Ezáltal

megtanuljuk, hogy hatvan percig kell koncentrálnunk, hogy mindig a legjobbunkat nyújtsuk, különben legyilkolnak.

Jó tapasztalat a csapat számára, hogy a világ legjobbjai ellen játszhatott. Több meccset veszítettünk, mint amennyit nyertünk, de sokat tanultunk magunkról, és ez hasznos lehet. Nagyon elégedett vagyok a védekezéssel, támadásban voltak gondjaik a gólszerzéssel, de a világ három legjobb védelmével, a dán, a norvég és a francia csapattal találtuk szembe magunkat. Bizonytalan voltam a védelmünkben, mert új játékosokat kellett beépíteni, így leginkább ezzel foglalkoztunk, és kevesebbet a támadójátékkal. Úgy tűnik, jó úton jár a védekezésünk, ahogy egész évben, még ha most új emberek alkotják is. Nem akarok kikapni, de realistának kell lennünk, a legjobbak ellen játszottunk, és egyelőre az is elég, ha jó meccsre vagyunk képesek ellenük, ha nyomás alá tudjuk helyezni őket.

Mik a legfrissebb hírek a sérült játékosok állapotáról?

Meglátjuk, mi a helyzet Kovács Annával. Sajnos Klivinyi Kingára nem számíthatunk, pihentetnie kell a vállát. A többiek készen állnak, frissek, várjuk az utolsó edzéseket. A dánok ellen vasárnap az én döntésem volt, hogy pihentessük néhányukat.

Lakatos Rita és Szalai Babett is csatlakozott a kerethez, így 19-en vannak. A szűkítéskor milyen szempontokat vesz figyelembe?

Sok dologra kell figyelni, és kevés időnk van. Minden apróságra figyelek. Fontos a mentális állapot, hogyan mennyire állnak készen fejben, mennyire idegesek, izgatottak, mennyire félnek. A klubcsapatban mindenki nyugodt, de a válogatottban egy világversenyen másként zajlanak a dolgok, sok az újdonság, ami idegessé tehet egy játékost. A két új játékos behívásával a többiek is több pihenőt kaphatnak, meglátjuk, mennyire gyorsan veszik fel a ritmust. Szerencsés vagyok, hogy idén a B válogatottal is készülhettünk, az ott szereplő játékosok így már ismerik általánosságban az elképzeléseket, és könnyebb őket beilleszteni a csapatba. Az ajtó nyitva áll mindenki előtt, látnom kell, milyen formában és mentális állapotban vannak, melyik poszton mire képesek. Nincs sok balátlövőnk, míg irányítónk igen, ám Magyarországon úgy nevelik a játékosokat, hogy ezeken a posztokon egyaránt tudjanak játszani.

Az életben mennyire tartja szerencsés embernek magát? Hiszen a válogatottnál elég balszerencsés, eddig minden világverseny előtt sorra dőltek ki a játékosai.

Szerencsés vagyok, hiszen nagyszerű munkám van. Inkább frusztráló, hogy nem választhatunk minden játékos közül, más dolgok is befolyásolják a döntést. Kitaláljuk, hogyan akarunk játszani, és két hét múlva minden ötletet a kukába lehet dobni, mert a kinézett játékosok nem tudnak szerepelni, és újra kell kezdeni a tervezést. De két lehetőség van: vagy mérges leszek és feladom, vagy azokkal dolgozom keményen, akik rendelkezésre állnak, és belőlük próbálom kihozni a legjobbat. Az utóbbit választom, és dolgozom tovább.

Hogyan lehet ebből a helyzetből erőt kovácsolni?

Két évvel ezelőtt az volt a tervem, hogy az idei Eb-n már az éremért legyünk harcban, de ez egy teljesen új helyzet, új csapatot kellett építeni. Idén az a cél, hogy sok tapasztalatot szerezzünk, továbbjussunk a középdöntőbe, mert akkor kedvezőbb sorsolásunk lehet a világbajnoki selejtezőre, és tegyük nehézzé minden ellenfél életét jó hozzáállással, harcmodorral. Az a cél a számomra, hogy

tegyünk meg mindent, játsszunk attraktívan, védekezzünk keményen.

Ha ezt teljesítjük, akkor szoros meccsekre lehetünk képesek. Senki sem mondhatja, hogy a franciák ellen nem próbálkoztunk és harcoltunk, de végül egy góllal alulmaradtunk.

Három játékost hívott be a világbajnok juniorcsapatból, Háfra Noémit, Lakatos Ritát és Tóvízi Petrát. Nem gondolt arra, hogy feláldozza az idei Eb-t annak érdekében, hogy még több fiatalt beépítsen?

A kezdetektől fogva azon dolgozom, hogy beépítsem a fiatalokat. Fontos, hogy megfelelő elegyet alkossanak a tapasztaltak és a fiatalok, mindig is ez vezérelt. A fiataloknak megfelelő hozzáállást kell mutatniuk, a munkát kell előtérbe helyezniük, és fontos, hogy figyeljenek oda a rutinosakra és rám. Ha ez nincs meg, akkor várniuk kell, és

ha nem lesz meg a megfelelő hozzáállás, akkor sosem kapják meg tőlem az esélyt.

Tudják, hogy jobbá kell válniuk, mert még messze vannak az elittől. De fordítva is igaz, a tapasztaltabbak számára is jó a fiatalok jelenléte.

Hogyan tudja a csapat ellensúlyozni a rutin hiányát?

Ez az én feladatom. Nekem megvan a tapasztalatom, és az én dolgom, hogy a játékosok komfortosan érezzék magukat, és a legjobbat tudják nyújtani. Ebben támogatom és segítem őket mindig.

Visszakerült a válogatottba Planéta Szimonetta is. Neki milyen szerepet szán?

Szeptemberben egy kicsit gond volt a formájával, de az az ötletem támadt, hogy a magasságát kihasználva köré lehet építeni a védelmet. A három felkészülési meccsen ez jól is működött, sok szempontból meglepett, szerintem senki sem számított arra, hogy ilyen teljesítményt nyújt majd. Megérdemelte az esélyt. Megváltoztatta az életét, mindent megtett, hogy jó formába kerüljön, változtatott az étkezésén, és keményen edzett, és most mindenki láthatja az eredményét.

Büszke vagyok rá. Az elmúlt pár év nem volt könnyű a számára, de felvette a kesztyűt.

Az Eb-n az egyik legfontosabb játékosunk lehet. Ezt várom mindenkitől, kemény munkát és profi hozzáállást, mert akkor minden lehetséges.

Ez lesz a harmadik világversenye a magyar válogatott élén, eddig egy Eb-12. és egy vb-15. helyezés a mérleg. Érez nyomást akár a szövetség, akár a szurkolók részéről, hogy most már jó eredményt kell szállítani?

Szeretem a szurkolók elhivatottságát. Az első Eb előtt nagyon pechesek voltunk, Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó tíz másodperc alatt sérült meg. Tavaly szerintem jól teljesítettünk a vb-n, és nem volt szerencsénk, hogy a nyolcaddöntőben a franciákkal kerültünk szembe. Most újra kell kezdenünk. Nincs igazán elvárásom, mert nem tudom, hogy hol is tartunk, alig volt meccsünk együtt, nem ismerem az erősségeinket és a gyengeségeinket. Nem tudom azt mondani, hogy a legjobb hatba vagy tízbe kerülünk. Csak arra tudok fókuszálni, hogyan néz ki a válogatott.

Ha jól mutatunk és úgy küzdünk, mint az őrültek, akkor elvégeztük a munkát.

Edzőként egyébként mindennap érzem a nyomást, tudom, a telefonom bármikor csöröghet, hogy vége a munkámnak. A szövetség nagyon segítőkész, megértő, érezzük a támogatást. Tisztában vagyok a rizikóval, és ha nem tudnám kezelni, nem kellene ilyen feladatot vállalnom. Szeretem ezt a munkát, a nyomással együtt.

Hollandia ellen kezdik az Eb-t szombaton. Könnyebbséget jelent, hogy a két csapat a selejtezőcsoportban is találkozott?

Azóta mindkét csapat megváltozott. A hollandoknál hiányzik a világ legjobb beállói közül kettő, akik köré a játékukat építették. Az én csapatom is különbözik a tavaszitól. Minden lehetséges. A hollandok a favoritok, tele vannak jó és tapasztalt játékosokkal. Készen kell állnunk. Utána hétfőn a horvátokkal találkozunk, ami kulcsfontosságú lesz. Ha ügyesek vagyunk, akkor a spanyolok ellen már az dőlhet el, hogy hány pontot viszünk magunkkal a középdöntőbe. Izgalmas meccsek várnak ránk, a hollandok elleni kőkemény lesz.

Három különböző stílusú ellenfél vár a csapatra a csoportkörben, ehhez hogyan lehet alkalmazkodni?

Más sebességgel kell játszanunk, de nem más módon.

Kielemezzük az ellenfeleket, és ennek építjük fel a taktikát. Tudjuk, ha a hollandok ellen rohanunk, akkor kikapunk. A horvátoknál és a spanyoloknál azonban jobb fizikális állapotban vagyunk. A védelem megtalálása lesz a legfontosabb.

Összességében milyen eredménnyel lenne elégedett?

Ha a játékosok mindent beleadnak, sosem adják fel, harcolnak, akkor már elégedett leszek. Kell meccset nyernünk, ez nem is lehet kérdés, tovább kell jutni a középdöntőbe, és remélem, hogy ott is tudunk győzni egy-két meccsen.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba