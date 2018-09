Itt a labdarúgó-válogatott új meze

Az Aranycsapat által is viselt meggypiros mezeket idézi a magyar labdarúgó-válogatott új szerelése. A felsőrészek tervezésekor az Adidas szem előtt tartotta, hogy a magyar közönség inkább a tradicionális viseletet részesíti előnyben a pályán, ezért is ötvözte a korábbi mezeknél is használt piros-fehér-zöld színösszeállítást az új textilek fiatalosabb, dinamikus motívumával. Újdonságként került a mezekre a nemzeti címer mellé az 1901-ben alapított Magyar Labdarúgó Szövetség emblémája, amely a szerelések hamisíthatóságát hivatott minimalizálni.

A válogatott csapatot három különböző mezvariációval keresték meg 2017 év végén, melyek közül a játékosok szavazással választhatták ki a nekik leginkább tetsző változatot. A csapattagok ellenszavazat nélkül, teljes egyetértésben döntöttek a most bemutatott mez mellett.

A magyar válogatott mezek férfi, női és gyerek változatai meg is vásárolhatók.

Nyitókép: Jaksa Bálint