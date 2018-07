Az olasz világbajnok kapus 17 év után hagyta el a Juventust, és egy évre szóló szerződést írt alá a párizsiakkal.

Bemutatkozását franciául kezdte, és elmondta, boldog, hogy a klubnál lehet, és izgatottan várja az új kalandot.

„Érzek egy bizonyos energiát, nem tudom, talán az atmoszféra, Párizs varázsa, a szurkolók lelkesedése vagy a vezetők miatt” - nyilatkozta Buffon.

Say hello to PSG's new goalkeeper Gigi Buffon. ?#PSG #Ligue1 pic.twitter.com/hCgNeVwaSA