Märcz Tamás döntött: ők tizenhárman pólóznak az Eb-n

Az Európa-bajnokságra utazó kerettel szerepel a magyar férfi vízilabda-válogatott csütörtöktől szombatig a Benu Kupa felkészülési tornán a Margitszigeten. Märcz Tamás szövetségi kapitány a keddi sajtótájékoztatón elmondta, a 13-as névsorban egyetlen változás van a világliga szuperdöntőben szerepelt csapathoz képest: kapusposzton Kardos Gergely helyett Vogel Somára számít.

"Ez a felkészülésünk egyik legfontosabb állomása, ahol jó ellenfelekkel találkozunk, ugyanakkor, mivel ketten is tengerentúliak, bátran gyakorolhatunk"

- fogalmazott a világbajnoki ezüstérmes magyar csapat szövetségi kapitánya.

"Azon dolgozunk ebben az egy-két napban, hogy a fáradtabb játékosokat frissebbé tegyük, a frisseket pedig minél jobb fizikai állapotba hozzuk. Egy-két új taktikai elemet is gyakorolunk, még ezen a tornán is, amit szeretnénk majd használni támadásban és védekezésben is az Európa-bajnokságon" - mondta az InfoRádiónak.

A közelgő Európa-bajnoksággal kapcsolatban azt mondta, nyolc-kilenc csapat is eséllyel pályázik a dobogóra, de a magyar válogatottnak nem az a célja, hogy az 5-8. helyekért küzdjön.

A duisburgi tornán súlyos vereséget szenvedett az Egyesült Államoktól, de a kapitány elmondta, hogy hat-hét játékos hiányzott az alapcsapatból, a legrutinosabbak nem játszottak, de így is fontos tapasztalatszerzésnek tartja, mert a fiataloknak van keresnivalójuk a válogatottban.

"Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, ezen finomítani kell a következő napokban is, mert az a csapat, amelyik nyolc-tíz lehetőséget kihagy egy meccsen, nem tud nyerni" - mondta Märcz Tamás.

Elsősorban az olaszok elleni meccsre készülnek

A játékosok közül Vámos Márton azt mondta, jelenleg 85-90 százalékos állapotban vannak, de ez így másfél-két héttel a kontinensviadal kezdete előtt megfelelő.

"Jó a hangulat a csapatban, és nem titok, hogy az Eb-n az olaszok elleni mérkőzésre készülünk elsősorban" - utalt a balkezes játékos arra, hogy első barcelonai összecsapását a gyengébb játékerőt képviselő Grúziával játssza majd a nemzeti csapat.

"Szeretnénk megnyerni a Benu Kupát, na meg visszavágni az amerikaiaknak, akiktől kikaptunk múlt héten Duisburgban"

- nyilatkozta Vámos.

A Benu Kupára és az Eb-re készülő magyar csapat Kapusok: Nagy Viktor, Vogel Soma

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Bátori Bence, Bedő Krisztián, Erdélyi Balázs, Jansik Dávid, Kovács Gergő, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Zalánki Gergő

A torna programja

csütörtök:

Ausztrália-Egyesült Államok 16.45

Magyarország-Románia 18.15

péntek:

Ausztrália-Románia 16.45

Magyarország-Egyesült Államok 18.15

szombat:

Románia-Egyesült Államok 9.45

Magyarország-Ausztrália 11.15

Nyitókép: Czagány Balázs