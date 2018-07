Hét magyar érem az Eb-n, hat női kajakban

Az ifjúsági és az U23-as lány kajak négyesünk is hasonló körülmények között szerzett ezüstérmet 500 méteren Auronzóban. A Lucz Noémi, Sólyom Dóra, Kiss Blanka, Szénási Zsófia U23-as kvartett csupán 0,5 másodperccel a lengyelek mögött másodikként ért célba, majd a Potoniec Zsófia, Máró Anna, Posta Réka, Csikós Zsóka junior egység ugyancsak ennyivel kapott ki a cseh hajótól. Pupp Noémi (K-1 U23) ugyanezen a távon bronzérmet nyert.

A Potoniec Zsófia, Posta Réka ifi kajak párosnak a győzelemre is nagy esélye lett volna, de végül úgy végzett a negyedik helyen, hogy egy másodperc volt az első négy helyezett között. A Sólyom Dóra, Gamsjager Lisa-Maria kettős (K-2 U23) 0,1 másodperccel csúszott le a dobogóról, és zárt szintén a negyedik pozícióban.

A délelőtti, 500-as döntőkben Kaszás Klaudia és Miskolczy Fruzsina (C-2 U23) ugyancsak negyedikként, Rédl András (K-1 ifi) és a Hodován Dávid, Bucsi Bálint, Mollár Kristóf, Zupkó Balázs egység (C-4 ifi) pedig ötödikként ért célba. Zupkó Vanda (K-1 ifi) és a Gönczöl Laura, Opavszky Réka páros (C-2 ifi) szintén hatodik lett, akárcsak a Petró Erik, Szendy Márk, Erős Patrik, Mayer Keán U23-as kajak négyes.

A délutáni 200-as döntőkben is szereztünk két ezüstérmet, méghozzá ugyanabban a számban, női kajak egyesben, az ifiknél Gábor Netta végzett a második helyen, az U23-asoknál pedig Orosz Adrienn 0,3 másodperccel a győztes mögött ért célba.

Gönczöl Laura párosban Opavszky Rékával (C-2 ifi) az ötödik, míg egyesben a nyolcadik helyen végzett, a Kulcsár Dorina, Stolyka Rita kettős (C-2 U23) a kilencedik, Keresztes Kristóf (K-1 ifi) pedig 14. lett.

Az 1000 méteres távon, még szombaton Bordács Blanka (K-1 U23) nyerte az egyetlen magyar aranyat, az ifi kenusoknál pedig Kocsis Ádám bronzérmes lett.

A magyar küldöttség összesen egy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárta a korosztályos Európa-bajnokságot, ebből az ifik kettő ezüstöt és egy bronzot, az U23-asok pedig egy aranyat, kettő ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek be. A hét magyar éremből hatot női kajakban szereztünk, egyet pedig férfi kenuban.

„Előzetes várakozásaink nem voltak, de azért én bíztam benne, hogy ennél több érmet nyerünk – kezdte Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitány az értékelést. – Volt is egy-két szám, ahol lehetőségünk akadt erre, de csak kevésen múlt, hogy nem nyertünk több és fényesebb érmet. Persze azt ne felejtsük el, hogy itt főleg a válogatók második helyezettjei indultak, mert az a célunk, hogy minél több gyereket tűzben tartsunk és lehetőséget adjunk nekik, hogy sikerélményt szerezzenek – erre pedig tökéletes volt ez az Európa-bajnokág. Ugyanakkor az elgondolkodtató, hogy férfi kajakban és női kenuban nem szereztünk érmet, és férfi kenuban is csak egyet. A női kajak szakágunk nagyon erős, ugyanez például a férfi kajakról nem mondható el, ott most van egy üresebb évünk. A világbajnoki csapatunk azért erősebb lesz minden szakágban, hiszen ott a válogatók győztesei indulnak majd."

Az ifjúsági és U23-as vébét Plovdivban rendezik július 26. és 29. között.