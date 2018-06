Újabb csodagyereket vett a Real Madrid

A Real Madrid és a Santos megegyezett a 17 éves brazil tehetség, Rodrygo átigazolásáról.

Miközben sajtóhírek szerint Neymart is csábítja a Real Madrid, megszerezte a legújabb brazil sztárpalántát. Rodrygo Goes ugyanúgy a Santosban nevelkedett, ahogy Neymar is, és játékát sokan a jelenleg a PSG-ban játsztó csatáréhoz hasonlítják.

A 17 éves játékos csak jövő nyáron csatlakozik a királyi gárda keretéhez, addig még a Santosban szerepel.

A Real a hírek szerint 45 millió eurót fizet a brazil klubnak.

A madridiak egy másik brazil tehetséget is vettek: Vinicius a Flamengóból érkezik nyáron, miután elmúlt 18 éves.