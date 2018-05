Nagy tervei vannak a Videoton tulajdonosának

Garancsi István, a Videoton tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy csapatával szeretnének bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és ennek érdekében még erősíteni fog a friss bajnokcsapat, amelynek a Honvéd elleni bajnokiját a csapatot kereső Dzsudzsák Balázs is a helyszínen nézte meg. Kovács Zoltán sportigazgató úgy véli, jó párost alkotnak a tulajdonossal, a mostani sikert pedig csak a kezdetnek tartja.

„Sokkal jobban éltem meg ezt a győzelmet, mint tavaly az elvesztett bajnoki döntőt, amely napra pontosan egy éve volt. Megfelelő, méltó visszavágó volt, a meccs színvonala méltó volt ahhoz, hogy a Videoton bajnok lett, nagyon komoly, nagyon jó színvonalú mérkőzést láthattunk, egységesebb, jobb csapat vagyunk. Szerintem a téli átigazolásokban jókat húztunk, ezt a mostani meccs is bebizonyította, hiszen akiket akkor igazoltunk, mind a ketten (Boban Nikolov és Stefan Scepovic – a szerk.) nagyon fontos gólokat lőttek, és egész tavasszal jól szálltak be a meccsekbe. Az edzőnk kiváló közösséget épített föl, a meccseken fizikálisan általában rendben vagyunk. Persze, vannak hullámvölgyek, ilyen volt a Paks elleni meccs, azt túl kellett élni, majd három találkozót behúzni, ami ahhoz kellett, hogy legyen esélyünk a Fradit megelőzni” – nyilatkozta a Sport24-nek Garancsi István.

„Nem fogunk a babérjainkon ülni, csak egész rövid ideig, mert nemsokára várnak ránk a következő feladatok. A csapatot tovább kell erősíteni, még többet kell dolgozni, és akkor jönnek a még nagyobb sikerek. Ez nem az első, és nem is az utolsó volt – mondta Kovács Zoltán sportigazgató, aki a saját munkájáról is beszélt. – Mindenben segítettem az edzőt, a játékosokat, az igazolásokat, a scoutjaimat, a tulajdonossal megvívtuk nap mint nap a kis csatáinkat, nagyon jó párost alkotunk.”

Garancsi István, a Videoton és George F. Hemingway, a Honvéd tulajdonosa, közöttük Kovács Zoltán sportigazgató és Dzsudzsák Balázs. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A bajnoki aranynál még nagyobb siker lenne a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutás. "A célunk egyértelműen minél jobb helyezést elérni a nemzetközi porondon, ezen dolgoztunk tavasszal is, és ezen fogunk dolgozni a következő három-négy hétben, hogy minél erősebb játékosokat tudjunk idehozni, és megfelelő módon tudjunk felkészülni az előttünk álló nagy hadjáratra” – jegyezte meg Garancsi.

De eljöhet-e az ideje annak, hogy egy magyar csapat a Bajnokok Ligájában is labdába rúghasson?

„Ahhoz be kell jutni a BL-csoportkörbe, ha majd ott vagyunk, akkor megmondjuk. Egyébként, ha nem erről álmodoznánk, nem csinálnánk”

– jelölte ki a legfőbb célt a tulajdonos.

A Videoton az épülő stadionja miatt Felcsúton fogadta az ellenfeleit, de az NB I-ben ez sem rontott az esélyein. "Három éve vagyok itt, két és fél éve nem játszunk hazai pályán, és itthon bajnoki címek elúszását, kieséseket erre fogtak, míg mi egyszer sem mondtuk, hogy nem otthon játszunk. De most már el lehet mondani, hogy nagyon várjuk az új stadionunkat, még akkor is, ha a felcsútiak nagyon jó házigazdák voltak” – fogalmazott Kovács Zoltán.

A Pancho Arénában, a Honvéd elleni bajnokin ott ült a lelátón Dzsudzsák Balázs is, aki épp csapatot keres. Ezt Garancsi István így kommentálta: "Szerencsére nagyon sok focista jár a meccseinkre, most itthon van, a Vidi-meccset nézte meg, azt tőle kell megkérdezni, hogy miért minket választott. Többször is volt itt az egész tavasz folyamán.”

A Videoton már bajnokként Diósgyőrben zárja az idényt, hogy aztán nyáron megkezdje felkészülését a Bajnokok Ligája selejtezőire.