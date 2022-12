Fontos rendelkezés jelent meg a közlönyben - a nap hírei

A kormány 2024-ig meghosszabbítja a babaváró hitelt. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Orbán Viktor miniszterelnök, hogy már a múlt heten tartott kormányinfón utalt rá, hogy a babaváró hitel érvényben marad majd. A maximum 10 millió forintos babaváró hitel már egy gyerek megszületése esetén kamatmentessé válik, három gyerek esetén pedig támogatássá alakul.

Januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak. Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta: ahogyan a családi adókedvezmény, az szja-mentesség is érvényesíthető az örökbefogadott gyermekek után is. Az adómentességről szóló kormányrendelet már meg is jelent.

A haderőreform folytatását és a NATO által elvárt költségvetési szint teljesítését ígérte 2023-ra a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt hangsúlyozta, hogy a jövő évi költségvetésben - a vállaltnál egy évvel korábban - Magyarország katonai kiadásai elérik a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékot, amelyre a Honvédelmi Alap is garanciát jelent. Hozzátette: a költségvetés biztosítja a forrásokat a Magyar Honvédség modernizációjának folytatásához.

Az idén is megdőlt a beruházási rekord Magyarországon, 2600 milliárd forint értékben érkezett befektetés – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook-oldalán elmondta: a befektetések 48 százaléka Keletről, 42 százaléka Nyugatról érkezett, a magyar befektetések pedig elérték a 10 százalékot. Hozzátette: a beruházások döntő többsége az elektromosautó-iparba érkezett. A befektetői listán Dél-Korea végzett az első helyen volumenben, de az újonnan létrehozott munkahelyek számát tekintve Németország vezet.

Januártól változnak a gazdaságátadás és a földszerzés szabályai – hívja fel a figyelmet az Agroinform.hu. A gazdaságátadás folyamatát megkönnyítő új törvény mellett a törvénymódosítás határt szab az osztatlan közös tulajdonban álló területek öröklés miatti további aprózódásának, és újabb változások akadályozzák a spekulatív célú ügyleteket is a földszerzésben.

Az ünnepek idején is garantált az élelmiszerbiztonság – közölte az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár. Nobilis Márton azután beszélt erről, hogy a hatóságok több mint 1800 ellenőrzést tartottak eddig a téli időszakban. Kiemelte: az ellenőrök csaknem 52 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból és több mint 12 millió forint bírságot szabtak ki.

A Világbank adatai szerint Magyarországon több mint 40 százalékkal drágultak az élelmiszerek az elmúlt időszakban. Ezzel a 10. helyre került fel az ország a drágulást követő listán. A Portfolio összeállításából kiderült, hogy az első helyen Zimbabwe áll 321 százalékos drágulással. Ezt követi Libanon, Venezuela, Törökország, Argentína, Irán, Srí Lanka, Ruanda és Suriname.

Számos posta újranyit januárban az önkormányzatokkal tartott egyeztetések alapján - közölte a Magyar Posta. A társaság még október végén döntött arról, hogy az energiaárak emelkedése miatt országszerte szünetelteti több posta működését. A Magyar Posta új vezetése szerint a megbeszéléseken a települések polgármestereivel részletes megállapodás született arról, milyen módon tudják közösen kezelni a helyzetet.

Az elmúlt héten csaknem 4400 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ez mintegy 800-zal kevesebb beteget jelent a december 21-i összesítéshez képest. 56 beteg halt meg.. Jelenleg 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 13 és félezret. A járvány enyhülésével január elsejétől megszűnik a koronavírussal foglalkozó kormányzati portál.

Január elsejétől nem kell magunknál tartani a forgalmit és a jogosítványt, ha érvényesek és szerepelnek a hatósági nyilvántartásokban. Ha azonban baleset szereplői vagyunk, továbbra is meg kell adnunk a kárrendezéshez szükséges adatokat -hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége.

Heteken belül kiderül, ki lesz a következő 4 magyar űrhajós – mondta az InfoRádiónak az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya 2021. október 28-án jelentette be a HUNOR program elindítását, amelyben 8 jelöltet tesztel a honvédség. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég elmondta: az amerikai Axiom nevű céggel együtt küldik majd fel az űrbe az űrhajóst.

Az idén már több mint másfél száz MOL kúton van lehetőség a kutyák azonosító chipjeinek leolvasására, ami segíthet a szilveszteri petárdaszezonban elkóborolt négylábúak hazatalálásához. Az állatvédő szervezetek szerint az év utolsó napjaiban csaknem ezer kutya szökik el a számukra extrém zajterhelést jelentő robbanások miatt.

A tűzijátékok használatának veszélyére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szervezet azt kéri, hogy ablakból, erkélyről senki ne indítson el ilyen eszközt. A szilveszteri tűzijátékokat 31-ig lehet legálisan beszerezni. Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó lesz készenlétben 500 járművel.