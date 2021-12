Egyre többet tudni az 5-11 évesek oltásáról - a nap hírei

Már 22 ezer kamasz oltását kérték a szülők az oltási akció kezdete óta. A kormányzati koronavírus portál felhívja a figyelmet arra, hogy a 18 év alatti korosztályban is lehetséges a megerősítő, harmadik oltás felvétele, ami különösen indokolt lehet a krónikus betegséggel küzdők, a kockázati csoportba tartozók esetében. A szülőknek erről érdemes a fiatal kezelőorvosával, gyermekorvosával konzultálni.

A házi gyermekorvosoknál és a gyermekkórházakban kaphatják meg a koronavírus elleni oltást rövidesen az 5-11 éves gyerekek is, ehhez szülőnek kell regisztrálnia – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Velkey György az InfoRádió Aréna című műsorában lehetségesnek nevezte, hogy már a jövő hét vége felé megkezdődhet a vakcinázás ebben a korosztályban is. Kitért arra is, hogy az influenzát még nem mutatták ki, de nagyon sok a más típusú vírusfertőzéssel orvoshoz kerülő gyerek. Velkey György hangsúlyozta, hogy az intézmények kisegítik egymást, ha valamelyik túlterheltté válna.

Egy nap alatt 2832-en kapták meg első védőoltásukat, ugyanakkor 4.311 új fertőzöttet regisztráltak, és 224 koronavírusos beteg halt meg. A harmadik hete tartó oltási akcióban összesen 1 millió 170 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát, túlnyomó többségük a harmadik adagot. Jelenleg 7.568 embert kezelnek kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen, az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 187 ezret.

Támogatja az oltóanyagok keverését az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. A két uniós ügynökség közleménye szerint az eltérő vakcinák alkalmazása rugalmasságot biztosíthat az oltási programok számára, különösen, ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű azonos oltóanyag.

A járványkezelésben a legutolsó megoldási lehetőségként tekint a koronavírus elleni védőoltás kötelező tételére az Egészségügyi Világszervezet. Hans Kluge, a WHO európai részlegének vezetője arról beszélt, hogy az oltás kötelezővé tételének hatékonysága nem egyértelmű, ami egy társadalomban vagy közösségben jól működhet, az máshol elfogadhatatlan lehet. Európa több országában, köztük Németországban és Ausztriában döntöttek úgy az utóbbi hetekben, hogy kötelezővé teszik a koronavírus elleni oltást.

Aláírta a 13. havi nyugdíjról szóló rendeletet a miniszterelnök. Orbán Viktor az Idősügyi Tanács tagjaival tartott megbeszélés után tett közzé erről videót a közösségi oldalán. Arról beszélt, hogy az időseket különösen megviselte az elmúlt másfél év, ezért áttekintették, mit lehet tenni értük. Megerősítette, hogy jövőre 5 százalékkal emelkedik a nyugdíj, és visszaadják a 13. havi nyugdíjat is, amit februárban fizetnek ki.

Hivatali vesztegetéssel gyanúsítja az ügyészség Völner Pált, a fideszes politikus tagadja a vádakat, de lemondott az igazságügyi minisztérium államtitkári posztjáról. Az ellenzéki pártok szerint Varga Judit Igazságügyi miniszternek is le kellene mondania az ügy miatt. Az ügyészség gyanúja szerint az igazságügyi tárca miniszter-helyettese hosszabb időn át, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, hogy konkrét ügyekben intézkedjen.

Kedvezményes áfakulcsot alkalmazhatnak a jövőben az uniós tagállamok a napelemekre, a hagyományos és elektromos kerékpárokra, a gyermek ruházati termékekre, illetve a hulladék újrahasznosítási szolgáltatásokra is. Az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek brüsszeli ülésén megszületett az uniós áfa-irányelv módosításáról szóló egyhangú megállapodás.

Új elemekkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár. Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy az eddigi 79 hungarikum mellé három új került: a szentesi paprika, a magyar cifraszűr és a hagyományos fejfák a Kárpát-medencében. A Magyar Értéktár is három elemmel bővült: a magyar kocsizás és fogathajtással, a komáromi vár és erődrendszerrel, valamint bekerült a Magyar Értéktárba a komáromi szekeresgazdák hagyománya is.

Aláírták a német koalíciós megállapodást a szociáldemokraták, a Zöldek és a liberálisok vezetői Berlinben. A kormányalakítás szerdán ér véget, amikor a Bundestag megválasztja kancellárnak Olaf Scholzot.

Több mint kétórás online csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök - közölték orosz hírügynökségek. Az eseményről csak az elnökök kölcsönös üdvözlését hozták nyilvánosságra. A Kreml szóvivője előzetesen az eszmecsere témái között nevezte meg az Ukrajna körül kialakult feszültséget, a NATO infrastruktúrájának közeledését Oroszország határai felé.